 
Цифровая революция

Siemens Energy создаст цифровую платформу для энергокомпаний для предотвращения кибератак

Siemens Energy создаст цифровую платформу для энергокомпаний для предотвращения кибератак

12 мая 2021, 11:45
Рубрика: Цифровая революция
Метки: БЕЗОПАСНОСТЬ, Siemens
Отрасль: IT Электроэнергетика 
Источник: ТАСС

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Siemens Energy и компания ServiceNow, которая занимается разработкой программного обеспечения, создадут цифровую платформу для энергетических компаний по выявлению и предотвращению кибератак на критически важную инфраструктуру. Об этом говорится в сообщении Siemens Energy.

"Siemens Energy объявила о сотрудничестве с ServiceNow для создания единого программного обеспечения, позволяющего энергетическим компаниям отслеживать, обнаруживать и реагировать на киберугрозы, направленные на критически важную инфраструктуру с цифровым подключением", - сказано в сообщении.

Платформа объединит программное обеспечение Siemens Energy на основе искусственного интеллекта, машинного обучения и цифровых двойников с системами управления операционными технологиями ServiceNow, что позволит аналитикам энергокомпаний в режиме реального времени оценивать и определять приоритеты в отношении действии в области кибербезопасности.

Данное программное решение позволит оптимизировать операции по мониторингу аномального или вредоносного поведения на объектах критически важной инфраструктуры электросетей, рассчитывают в Siemens Energy.

"Реагирование на киберугрозы с помощью высокоточной защиты позволяет операторам электростанций повысить эффективность и снизить эксплуатационные расходы, реагируя на инциденты практически без простоев критических систем", - подчеркивает компания.

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Источник: ТАСС

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