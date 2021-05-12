Siemens Energy и компания ServiceNow, которая занимается разработкой программного обеспечения, создадут цифровую платформу для энергетических компаний по выявлению и предотвращению кибератак на критически важную инфраструктуру. Об этом говорится в сообщении Siemens Energy.

"Siemens Energy объявила о сотрудничестве с ServiceNow для создания единого программного обеспечения, позволяющего энергетическим компаниям отслеживать, обнаруживать и реагировать на киберугрозы, направленные на критически важную инфраструктуру с цифровым подключением", - сказано в сообщении.

Платформа объединит программное обеспечение Siemens Energy на основе искусственного интеллекта, машинного обучения и цифровых двойников с системами управления операционными технологиями ServiceNow, что позволит аналитикам энергокомпаний в режиме реального времени оценивать и определять приоритеты в отношении действии в области кибербезопасности.

Данное программное решение позволит оптимизировать операции по мониторингу аномального или вредоносного поведения на объектах критически важной инфраструктуры электросетей, рассчитывают в Siemens Energy.