В Минпромторге России предложили новую модель регулирования системы требований к безопасности продукции. Оптимизированный подход станет прозрачнее и проще. Предлагаемый перечень требований отражен в проекте изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 982.

С 2009 года в России действует модель регулирования национальных требований безопасности к продукции. В прошлом году Минпромторг России совместно с заинтересованными ведомствами, отраслевыми союзами и объединениями провел работу по глобальной корректировке этой системы. Участники рынка (производители, импортеры, органы по оценке соответствия) обращали внимание на ее сложность и неоднозначность применения обязательных стандартов системы. Разработанный проект постановления теперь включает полный список требований безопасности, применяемых на национальном уровне, в привязке к конкретным товарам, а также методы их испытаний. Кроме того, из так называемых единых перечней продукции убраны позиции, в отношении которых уже действуют технические регламенты ЕАЭС, что исключает двойное регулирование.

Проектом постановления устанавливается четкая идентификация продукции, обязательные требования к ней и правила проведения исследований и измерений. Это нивелирует возможность некорректного использования единых перечней, а также делает более стабильным механизм защиты отечественного рынка товаров и обеспечивает прозрачность процедур оценки соответствия,

- отметил заместитель главы Минпромторга России Алексей Ученов.

В рамках исполнения поручений заместителя председателя Правительства Российской Федерации Марата Хуснуллина, единые перечни продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, Минпромторг России предложил дополнить строительными материалами. Такая необходимость была обусловлена отсутствием обязательных требований, например, к теплоизоляционным материалам из пенополиэтилена, строительным композитам, огнестойкому многослойному стеклу, тротуарной плитке, металлочерепице, строительным герметикам, трубам из различного сырья, арматуре смесительной и пр.