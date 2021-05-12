В Бурятии в 2021 году достроят девять домов обманутых дольщиков

Строители завершат возведение большинства домов - долгостроев в Бурятии в 2021 году - будут сданы в эксплуатацию девять из 15 объектов, сообщили ТАСС в среду в региональном Минстрое.

"В республике по 15 объектам незавершенного строительства есть решение о достройке домов. Это пять домов ЖСК "Новосел", четыре дома ООО "Домстройкомплект", один дом ООО "Промгражданстрой", три дома компании "Тамир" и два дома компании "Сити-строй". В настоящее время в Улан-Удэ фактически возобновилось строительство незавершенного объекта ООО "Домстройкомплект": семилетний долгострой - четыре дома - планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году. Также до конца этого года будет достроено пять домов в 140А квартале ЖСК "Новосел", квартиры в которых дольщики ждут с 2012 года", - сообщили в министерстве.

Практически по всем проблемным объектам, кроме ООО "Универсал", принято решение о достройке или выплате компенсации участникам долевого строительства, сообщили в министерстве. Ранее сообщалось, что принято решение о выплате компенсации гражданам - участникам долевого строительства застройщика - банкрота - компании "Шэнэсэн", чьими клиентами являются 43 участника долевого строительства. Кроме того, в январе 2021 года выплаты получили несколько семей, участвовавших в долевом строительстве ООО "Регионжилстрой".

По данным министерства, работа по завершению строительства домов - долгостроев в Бурятии идет с опережением графика на семь месяцев.

"Это стало возможным после получения республиканской субсидии, которая была выделена Фонду поддержки граждан - участников долевого строительства в 2020 году, - пояснили в Минстрое. - Деньги были направлены на изготовление технических паспортов, проведение комплекса работ для доработки проектной и сметной документации".

В 2020 году в Бурятии был создан региональный Фонд поддержки участников долевого строительства, который взаимодействует с федеральным фондом и содействует завершению строительства долгостроев, застройщики которых признаны банкротами. Ранее в правительстве региона сообщали, что в общей сложности на решение проблем дольщиков в Бурятии - на завершение строительства долгостроев и компенсационные выплаты - необходимо около 1,6 млрд рублей.