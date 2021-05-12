В Свободном построят 60-квартирный дом

Итоги "Нефтегаз-2021" для кабельщиков.
12 мая 2021, 16:30
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство
В 416-м квартале города Свободный Амурской области вскоре начнется строительство многоэтажного жилого дома, сообщает RosTender.info.
Пятиэтажный дом на 60 квартир планируют возвести за счет бюджета Амурской области. Под строительство отвели земельный участок с кадастровым номером земельного участка 28:05:020431:442, его площадь составляет около 4,2 тыс. кв. метров.
Областное госучреждение «Строитель» объявило тендер на корректировку готового проекта, подготовку рабочей документации и строительство. Стоимость предстоящих работ оценивается в 196,3 млн рублей. Заявки на участие в тендере от строительных организаций принимают до 4 июня, итоги закупки подведут 11 июня.
Согласно требованиям заказчика, подрядчик должен будет начать работы сразу после заключения контракта. Как ожидается, дом введут в строй через год и 3 месяца.
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