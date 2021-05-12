В аэропорту Южно-Сахалинска реконструируют пассажирский перрон

В аэропорту Южно-Сахалинска через полтора года завершится реконструкция пассажирского перрона, сообщает RosTender.info..

На перроне планируют обновить покрытие, инженерные коммуникации, обновить оборудование. На эти цели из собственных средств аэропорта, полученных в качестве бюджетных инвестиций, будет направлен 1 млрд 307 млн рублей.

АО «Аэропорт Южно-Сахалинск» объявил тендер на выполнение строительно-монтажных работ. Заявки на участие в тендере принимают до 20 мая, на следующий день объявят победителя.

По требованиям заказчика, первый этап реконструкции перрона предстоит завершить к концу октября этого года, весь объем работ должен быть выполнен к концу осени 2022 года.

