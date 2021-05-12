 
Контракты

В аэропорту Южно-Сахалинска реконструируют пассажирский перрон

В аэропорту Южно-Сахалинска реконструируют пассажирский перрон

12 мая 2021, 16:45
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: РосТендер

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В аэропорту Южно-Сахалинска через полтора года завершится реконструкция пассажирского перрона, сообщает RosTender.info..
На перроне планируют обновить покрытие, инженерные коммуникации, обновить оборудование. На эти цели из собственных средств аэропорта, полученных в качестве бюджетных инвестиций, будет направлен 1 млрд 307 млн рублей.

АО «Аэропорт Южно-Сахалинск» объявил тендер на выполнение строительно-монтажных работ. Заявки на участие в тендере принимают до 20 мая, на следующий день объявят победителя.

По требованиям заказчика, первый этап реконструкции перрона предстоит завершить к концу октября этого года, весь объем работ должен быть выполнен к концу осени 2022 года.
 

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Источник: РосТендер

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