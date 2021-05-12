В Петербурге обсуждают планы строительства метро до 2045 года

В правительстве Санкт-Петербурга обсуждают планы строительства метро на 25 лет вперёд. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Смольного (КРТИ) уже объявил тендер на выполнение работ по подготовке программы строительства и реконструкции метрополитена до 2045 года.

Начальная цена контракта составляет 14,9 млн руб., сообщается на сайте госзакупок. Заявки от участников конкурса принимаются до 1 июня 2021 года. Согласно условиям конкурса, победитель должен будет включить в программу сроки проектирования станций в период до 2045 года, графики ввода, стоимость и способы строительства.

В начале 2021 года, напомним, в правительстве Петербурга изменили схему развития метрополитена на ближайшие годы. В частности, чиновники перенесли срок открытия станции «Юго-Западная» (Красносельско-Калининская линия). Первоначально ее хотели ввести в эксплуатацию в 2022 году, теперь один вестибюль станции решили открывать в 2023 году, второй — до 2027 года. Также на 2023 год перенесен ввод «Путиловской». В 2024 году должен быть открыт второй вестибюль «Балтийской» — на Кировско-Выборгской линии.

«Броневую», «Заставскую», «Боровую» и «Каретную» (Красносельско-Калининская линия) предположительно откроют в 2027 году. Расположенные на этой же линии станции «Брестская», «Улица Доблести», «Петергофское шоссе» и «Сосновая Поляна» заработают в 2030 году. В этом же году чиновники обещают открыть вестибюли «Ульянки», «Авиагородка», «Александрино» и «Проспекта Маршала Жукова» (Кировско-Выборгская линия).

На три года позже этого срока откроются новые вестибюли станций метро Кольцевой линии «Василеостровская 2», «Петроградская 2», «Кантемировская», «Лесная 2» и электродепо «Арсенальное».

Кроме того, ранее были перенесены сроки завершения строительства участка Лахтинско-Правобережной линии от «Спасской» до «Горного института». Изначально новый участок Лахтинско-Правобережной линии хотели построить к 2019 году. Позже чиновники перенесли срок на 2022 год, затем — на 2023 год, в начале феврале этого года в СМИ появилась новая дата — 2024 год. Основанием для изменения сроков стало сокращение лимитов бюджетных обязательств.

Также Смольный сдвинул сроки подготовки планировки территории под продолжение строительства Невско-Василеостровской («зеленой») линии метро на январь 2022 года (изначально предполагалось, что планировка территории под новые станции от «Беговой» до «Планерной» («Зоопарк»), включая «Яхтенную» («Туристскую»), будет завершена до 30 января 2019 года).

Всего, по данным Смольного, через 12 лет в Северной столице будет функционировать 100 станций метрополитена. Общая длина путей подземки составит 178,1 км.

Фото: сайт КРТИ