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АО "Мособлэнерго" отремонтирует 2 ЛЭП и оборудование подстанции в Воскресенском районе

АО Мособлэнерго отремонтирует 2 ЛЭП и оборудование подстанции в Воскресенском районе

13 мая 2021, 17:30
Рубрика: Модернизация
Метки: МОСОБЛЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "Мособлэнерго"

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АО «Мособлэнерго» в 2021 году планирует отремонтировать 2 ЛЭП и оборудование трансформаторной подстанции в Воскресенском районе. Работы пройдут в рамках программы капитального ремонта, реализуемой компанией, для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей.

В текущем году в Воскресенске запланирован капремонт участка воздушной линии 0,4 кВ протяжённостью 1,8 км на ул. Докторова. В рамках работ запланирована замена на линии центрифугированных и деревянных опор на железобетонные и замена старого провода на изолированный. Также планируется выполнение капитального ремонта на участке воздушной линии электропередачи протяженность 1,7 км в п. Хорлово на ул. Кирова.

В рамках программы капитального ремонта в Воскресенске АО «Мособлэнерго» проведет работы по замене устаревшего электрооборудования распределительных устройств в трансформаторной подстанции ТП-10, расположенной по адресу ул. Победы, 10. Подстанция обеспечивает электроснабжением всю северную часть города.

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Источник: АО "Мособлэнерго"

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