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Электробус, который может проехать 12 км без подзарядки, представили в Москве

Электробус, который может проехать 12 км без подзарядки, представили в Москве

13 мая 2021, 09:30
Рубрика: Инновации
Метки: ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ
Отрасль: Транспорт Электротехника 
Источник: ТАСС

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Компания "ПК Транспортные системы" ("ПК ТС") представила троллейбус с увеличенным автономным ходом, заряд батарей которого восполняется во время движения от сети. Электробус сможет проехать более 12 км на автономном ходу, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Модернизированный троллейбус представили на X международной выставке электрического транспорта "ЭлектроТранс" в Москве. Электробус создали на базе первой модели троллейбуса "Адмирал".

"Согласно мировой классификации, модифицированный троллейбус "Адмирал" относится к электробусам с динамической зарядкой, то есть батареи восполняют запас энергии во время движения от контактной сети. Главная особенность нового "Адмирала" - способность отключиться от контактной сети и проехать на автономном ходу не менее 12 километров. Предположительно, первым городом, где появятся такие электробусы с динамической зарядкой, станет Саратов", - цитирует пресс-служба президента компании Феликса Винокура.

Электробус является оптимальным транспортом для межмуниципальных перевозок и отдаленных городских территорий без наличия контактных сетей. Как рассказали в пресс-службе, многие муниципалитеты и коммерческие перевозчики заинтересовались новой моделью, так как для нее не нужна дополнительная инфраструктура, электрические линии. В компании отметили, что повышенный интерес к новой модели проявляет Саратов. "Адмирал" на 7,5 млн дешевле электробусов со сверхбыстрой зарядкой и менее затратный в обслуживании.

Тяговая батарея в электробусе адаптирована под российские условия. "Для модификации троллейбуса "Адмирал" "ПК Транспортные системы" совместно с ПК "Энергетические системы" разработала качественно новое отечественное компановочное решение в области литий-ионных аккумуляторов", - рассказали в пресс-службе. Вес системы накопления энергии ниже, чем у зарубежных аналогов, на 100 кг. Аккумулятор расположен на крыше, что позволило избежать снижения пассажировместимости в электробусе.

Модифицированный троллейбус является полностью низкопольным, оснащен USB-разъемами для зарядки гаджетов, системами климат-контроля, которые являются экологически чистыми. В пресс-службе отметили, что без использования климат-контроля электробус способен проехать 20 км без подключения к сети. Его пассажировместимость - 85 человек.

О компании

"ПК Транспортные системы" - российский разработчик и производитель современного инновационного городского электротранспорта. Компания специализируется на создании низкопольного подвижного состава. Производственные площадки "ПК Транспортные системы", расположенные в Твери, Санкт-Петербурге и Энгельсе, серийно выпускают восемь низкопольных трамваев и две модели колесного транспорта на электрической тяге: полностью низкопольный троллейбус "Адмирал" с увеличенным автономным ходом и инновационный электробус "Пионер".

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Источник: ТАСС

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