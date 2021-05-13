Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин выступил в Государственной Думе с ежегодным отчетом о работе Правительства, в котором, в частности, рассказал о текущем состоянии и перспективных направлениях развития российской промышленности.

Глава Правительства отметил, что система государственного управления в отчетном году работала в беспрецедентных условиях борьбы с пандемией новой коронавирусной инфекции. По поручению Президента Правительство предприняло ряд чрезвычайных мер для борьбы с COVID-19 и немедленно приступило к мобилизации систем здравоохранения и промышленности.

Российские специалисты уже зарегистрировали четыре вакцины. Надо сказать, что этого удалось достичь благодаря совместным усилиям науки, промышленности и государства. Сегодня наша страна – одна из ведущих биотехнологических держав, и решать задачи в этой сфере способны лишь шесть стран в мире. Каждая из отечественных вакцин безопасна и эффективна. «Спутник V» прошёл серьёзные проверки, завоевал доверие и был зарегистрирован уже в 65 государствах. Спрос на этот препарат огромный. Мы помогаем наладить его производство и за рубежом, а также экспортируем уже в 34 страны мира,

- рассказал Михаил Мишустин.

По его словам, пандемия внесла значительные коррективы в реальный сектор экономики. По объективным причинам темпы роста промышленности не могли сохраниться на уровне предыдущего года. Но благодаря скоординированной работе регионов, федеральных ведомств и самих промышленников критического падения удалось избежать.

Промышленность быстро среагировала на возросшую потребность в средствах индивидуальной защиты, антисептиках и всём, что так необходимо в условиях пандемии. Практически в ручном режиме и при активном участии промышленников мы смогли быстро развернуть производственные мощности. Масок мы можем производить теперь в 15 раз больше, чем год назад, защитных костюмов – в 33 раза, медицинских перчаток – в 40 раз, аппаратов искусственной вентиляции лёгких – в 24 раза, антисептиков – в 8 раз. Только за счёт Фонда развития промышленности было поддержано более 100 «антиковидных» проектов. У нас есть примеры, когда компании оперативно переориентировали своё производство. Швейные предприятия стали выпускать средства индивидуальной защиты. А другие – антисептики. И таких примеров множество,

- привел цифры Председатель Правительства России.

Михаил Мишустин отметил, что российская обрабатывающая промышленность пострадала от кризиса, вызванного пандемией, заметно меньше европейской. Тогда как в апреле вся европейская промышленность показала самые низкие результаты за последние 25 лет, в России этот спад не превысил 8% и уже к июню сократился вдвое. По итогу года падение удалось преодолеть и выйти на уровень 2019 года.

Ряд отраслей в прошлом году показали устойчивый рост. Среди безусловных лидеров – производство лекарств и медицинских изделий, а также производство текстильных изделий и химическая промышленность.

Отдельное внимание мы уделяли развитию электронной промышленности. Это основа формирования фундамента цифровой трансформации нашей страны. Мы кратно увеличили бюджетное финансирование отрасли, а в трёхлетнем бюджете планируется выделение почти 280 млрд рублей. Нам предстоит обеспечить полномасштабный переход на отечественные аппаратно-программные комплексы, на которых будут базироваться ключевые сервисы для людей, государства и бизнеса,

- подчеркнул Михаил Мишустин.

Глава Правительства заявил, что, несмотря на пандемию, прошедший год был отмечен знаковыми успехами в ключевых отраслях промышленности. В частности, был спущен на воду самый большой неатомный ледокол «Виктор Черномырдин», введён в эксплуатацию атомный ледокол «Арктика», стал на крыло самолет МС-21 с российскими двигателями.

Премьер-министр акцентировал внимание на том, что Россия планирует начать массовый выпуск конкурентоспособных видов транспорта – среднемагистрального МС-21, легкомоторных самолётов «Байкал» и регионального самолёта Ил-114-300. Помимо этого, в планах нарастить строительство новых ледоколов и судов класса «река-море».

Михаил Мишустин также подчеркнул, что курс на импортозамещение в промышленности будет продолжен, прежде всего – в обрабатывающей. Доля отечественной продукции в этой отрасли в прошлом году выросла достаточно серьёзно и составляет сейчас порядка 60%.

В прошлом году мы с вами смогли запустить модернизированный механизм специального инвестиционного контракта. В перечень современных технологий, для внедрения которых будут теперь заключаться СПИКи, включено свыше 600 позиций. По ним уже объявлены конкурсы, например, в области технологий производства новых типов сельскохозяйственных тракторов, и первые контракты будут подписаны уже в следующем месяце. Вся проведённая работа по импортозамещению создала мощный задел на будущее. Важно структурно изменить облик российской промышленности,

- заявил Михаил Мишустин.

Глава Минпромторга России Денис Мантуров по итогам правительственного доклада рассказал СМИ подробнее о планах по импортозамещению в отдельных отраслях промышленности.

Самые, наверное, серьезные результаты показала отрасль тяжелого машиностроения – это свыше 80% по присутствию на рынке. Это также транспортное машиностроение, автопром, сельхозмаш. Мы начинали по сельхозмашу в 2014 году с долей на рынке в 24 %. Сегодня это уже около 70%. Это действительно хороший результат. Как мы будем двигаться дальше в этом направлении? Сейчас мы находимся на этапе импортозамещения уже по компонентам, комплектующим материалам – то, что будет обеспечивать в первую очередь независимость от зарубежных поставщиков. Особенно это касается микроэлектроники, и основной акцент будет сделан именно в углублении импортозамещения, локализации именно по компонентной базе. То есть до 2024 года мы сфокусируемся именно на этой сфере для того, чтобы обеспечить наши базовые отрасли компонентами,

- рассказал Министр промышленности и торговли Российско Федерации.