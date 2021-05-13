Правительство России решило скорректировать процедуру банкротства и отказаться от наблюдения, финансового оздоровления и внешнего управления как от мер, не оправдавших себя. Вместо этого планируется применять реабилитационную и ликвидационную процедуры, заявил в четверг премьер-министр России Михаил Мишустин, открывая заседание кабмина.

Он отметил, что правительство подготовило законопроект, который должен скорректировать процедуру банкротства. В нем максимально сбалансированы интересы всех участников. "Для этого отказываемся от таких процедур, как наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление. Они себя не оправдали", - подчеркнул Мишустин.

Вместо этого, по его словам, кабмин предлагает применять реабилитационную и ликвидационную процедуры. "Теперь кредитор или должник получит возможность обратиться в суд не только с заявлением о банкротстве, но и с просьбой о реструктуризации долгов", - пояснил премьер.

По его словам, законопроект в первую очередь направлен на то, чтобы "помочь предпринимателю спасти свое дело". "Это нужно не только должнику, ведь сейчас банкротство больно бьет по всем участникам процесса", - заметил Мишустин.

Он обратил внимание на то, что за прошлый год были удовлетворены только 5% требований кредиторов. "А работники предприятий-банкротов за это время потеряли около полутора миллиардов рублей, и это в первую очередь зарплатные выплаты", - указал глава кабмина. Практика банкротств такова, что в большинстве случаев ликвидация бизнеса растягивается на годы, констатировал он.

Быстро и по четким правилам

При этом, как подчеркнул Мишустин, "если бизнес уже невозможно спасти, то ликвидация должна проходить как можно быстрее, а проведение торгов по продаже активов должника - по четким правилам".

Узнать о таких аукционах можно будет через новую информационную систему. "Она станет работать как платформа электронной коммерции, чтобы повысить прозрачность процедуры и снизить риски со стороны недобросовестных арбитражных управляющих, - рассказал премьер. - Данные о них также будут размещаться в специальном государственном регистре".

Власти рассчитывают, что такой комплекс мер поможет сократить потери как для бюджета, так и для предпринимателей, а также позволит вывести процедуры банкротства из теневого сектора.