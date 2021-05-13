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13 мая 2021, 13:45
Рубрика: Модернизация
Метки: СО ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика
По оперативным данным АО «СО ЕЭС», потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в апреле 2021 года составило 87,2 млрд кВт•ч, что на 5,1 % больше объема потребления за апрель 2020 года. Потребление электроэнергии в апреле 2021 года в целом по России составило 88,5 млрд кВт•ч, что на 5,0 % больше аналогичного показателя 2020 года.
В апреле 2021 года электростанции ЕЭС России выработали 88,6 млрд кВт•ч, что на 5,9 % больше, чем в апреле 2020 года. Выработка электроэнергии в России в целом в апреле 2021 года составила 90,0 млрд кВт•ч, что на 5,7 % больше выработки в апреле прошлого года.
Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в апреле 2021 года несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых составила 47,9 млрд кВт•ч, что на 8,3 % больше, чем в апреле 2020 года. Выработка ГЭС за четвертый месяц 2021 года составила 16,6 млрд кВт•ч (на 3,1 % меньше уровня 2020 года), выработка АЭС – 18,1 млрд кВт•ч (на 9,5 % больше уровня 2020 года), выработка электростанций промышленных предприятий – 5,6 млрд кВт•ч (на 2,5 % больше уровня 2020 года).
Максимум потребления мощности ЕЭС России в апреле 2021 года зафиксирован 1 апреля в 10:00 по московскому времени и составил 132 775 МВт, что выше аналогичного показателя прошлого года на 9 212 МВт (7,5 %).
Среднемесячная температура воздуха в апреле текущего года составила 5,5 °C что на 0,2 °C ниже аналогичного показателя 2020 года.
Данные за апрель 2021 года
|
ОЭС
|
Выработка, млрд кВт•ч
|
Относительно апреля 2020 года, %
|
Потребление, млрд кВт•ч
|
Относительно апреля 2020 года, %
|
Востока
|
3,7
|
3,7
|
3,4
|
3,6
|
Сибири
|
17,2
|
6,4
|
17,6
|
6,6
|
Урала
|
21,5
|
7,2
|
20,7
|
1,1
|
Средней Волги
|
9,5
|
-5,1
|
8,9
|
7,4
|
Центра
|
18,7
|
9,9
|
20,3
|
6,8
|
Северо-Запада
|
9,1
|
5,6
|
7,9
|
3,3
|
Юга
|
8,9
|
8,0
|
8,4
|
8,8
Потребление электроэнергии за первые четыре месяца 2021 года в целом по России составило 390,1 млрд кВт•ч, что на 4,1 % больше, чем за такой же период 2020 года (без учета потребления 29 февраля високосного 2020 года – больше на 5,0 %). В ЕЭС России потребление электроэнергии с начала года составило 384,1 млрд кВт•ч, что на 4,2 % больше, чем в январе – апреле 2020 года (без учета потребления 29 февраля високосного 2020 года – больше на 5,1 %).
С начала 2021 года выработка электроэнергии в России в целом составила 398,3 млрд кВт•ч, что на 5,1 % больше объема выработки в январе – апреле 2020 года. Выработка электроэнергии в ЕЭС России за первые четыре месяца 2021 года составила 392,3 млрд кВт•ч, что на 5,2 % больше показателя аналогичного периода прошлого года. Без учета влияния 29 февраля високосного 2020 года рост выработки за январь – апрель 2021 года составил по ЕЭС России 6,1 %, по России в целом 6,0 %.
Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в течение четырех месяцев 2021 года несли ТЭС, выработка которых составила 227,9 млрд кВт•ч, что на 7,3 % больше, чем в январе – апреле 2020 года. Выработка ГЭС за тот же период составила 63,9 млрд кВт•ч (на 4,3 % меньше, чем за первые четыре месяца 2020 года), выработка АЭС – 75,2 млрд кВт•ч (на 8,2 % больше, чем в аналогичном периоде 2020 года), выработка электростанций промышленных предприятий – 23,5 млрд кВт•ч (на 1,0 % больше, чем за январь – апрель 2020 года).
Данные за четыре месяца 2021 года
|
ОЭС
|
Выработка, млрд кВт•ч
|
Относительно января – апреля 2020 года, %
|
Потребление, млрд кВт•ч
|
Относительно января – апреля 2020 года, %
|
Востока
|
17,0
|
4,9
|
16,2
|
4,3
|
Сибири
|
76,4
|
3,7
|
77,1
|
3,7
|
Урала
|
91,0
|
2,4
|
89,4
|
0,2
|
Средней Волги
|
40,3
|
3,1
|
38,6
|
5,3
|
Центра
|
89,1
|
11,3
|
90,2
|
7,2
|
Северо-Запада
|
40,6
|
2,3
|
35,0
|
4,6
|
Юга
|
37,9
|
7,0
|
37,6
|
6,8
Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в целом по России складываются из показателей электропотребления и выработки объектов, расположенных в Единой энергетической системе России, и объектов, работающих в технологически изолированных территориальных энергосистемах (Таймырского автономного округа, Камчатского края, Сахалинской области, Магаданской области, Чукотского автономного округа). Фактические показатели работы энергосистем технологически изолированных территорий представлены субъектами оперативно-диспетчерского управления указанных энергосистем.
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