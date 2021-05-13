 
Модернизация

Потребление электроэнергии в ЕЭС России в апреле 2021 года увеличилось на 5,1 % по сравнению с апрелем 2020 года

Потребление электроэнергии в ЕЭС России в апреле 2021 года увеличилось на 5,1 % по сравнению с апрелем 2020 года

13 мая 2021, 13:45
Рубрика: Модернизация
Метки: СО ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 7 мин
239

По оперативным данным АО «СО ЕЭС», потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в апреле 2021 года составило 87,2 млрд кВт•ч, что на 5,1 % больше объема потребления за апрель 2020 года. Потребление электроэнергии в апреле 2021 года в целом по России составило 88,5 млрд кВт•ч, что на 5,0 % больше аналогичного показателя 2020 года.

В апреле 2021 года электростанции ЕЭС России выработали 88,6 млрд кВт•ч, что на 5,9 % больше, чем в апреле 2020 года. Выработка электроэнергии в России в целом в апреле 2021 года составила 90,0 млрд кВт•ч, что на 5,7 % больше выработки в апреле прошлого года.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в апреле 2021 года несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых составила 47,9 млрд кВт•ч, что на 8,3 % больше, чем в апреле 2020 года. Выработка ГЭС за четвертый месяц 2021 года составила 16,6 млрд кВт•ч (на 3,1 % меньше уровня 2020 года), выработка АЭС – 18,1 млрд кВт•ч (на 9,5 % больше уровня 2020 года), выработка электростанций промышленных предприятий – 5,6 млрд кВт•ч (на 2,5 % больше уровня 2020 года).

Максимум потребления мощности ЕЭС России в апреле 2021 года зафиксирован 1 апреля в 10:00 по московскому времени и составил 132 775 МВт, что выше аналогичного показателя прошлого года на 9 212 МВт (7,5 %).

Среднемесячная температура воздуха в апреле текущего года составила 5,5 °C что на 0,2 °C ниже аналогичного показателя 2020 года.

Данные за апрель 2021 года

ОЭС

Выработка, млрд кВт•ч

Относительно апреля 2020 года, %

Потребление, млрд кВт•ч

Относительно апреля 2020 года, %

Востока

3,7

3,7

3,4

3,6

Сибири

17,2

6,4

17,6

6,6

Урала

21,5

7,2

20,7

1,1

Средней Волги

9,5

-5,1

8,9

7,4

Центра

18,7

9,9

20,3

6,8

Северо-Запада

9,1

5,6

7,9

3,3

Юга

8,9

8,0

8,4

8,8

Потребление электроэнергии за первые четыре месяца 2021 года в целом по России составило 390,1 млрд кВт•ч, что на 4,1 % больше, чем за такой же период 2020 года (без учета потребления 29 февраля високосного 2020 года – больше на 5,0 %). В ЕЭС России потребление электроэнергии с начала года составило 384,1 млрд кВт•ч, что на 4,2 % больше, чем в январе – апреле 2020 года (без учета потребления 29 февраля високосного 2020 года – больше на 5,1 %).

С начала 2021 года выработка электроэнергии в России в целом составила 398,3 млрд кВт•ч, что на 5,1 % больше объема выработки в январе – апреле 2020 года. Выработка электроэнергии в ЕЭС России за первые четыре месяца 2021 года составила 392,3 млрд кВт•ч, что на 5,2 % больше показателя аналогичного периода прошлого года. Без учета влияния 29 февраля високосного 2020 года рост выработки за январь – апрель 2021 года составил по ЕЭС России 6,1 %, по России в целом 6,0 %.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в течение четырех месяцев 2021 года несли ТЭС, выработка которых составила 227,9 млрд кВт•ч, что на 7,3 % больше, чем в январе – апреле 2020 года. Выработка ГЭС за тот же период составила 63,9 млрд кВт•ч (на 4,3 % меньше, чем за первые четыре месяца 2020 года), выработка АЭС – 75,2 млрд кВт•ч (на 8,2 % больше, чем в аналогичном периоде 2020 года), выработка электростанций промышленных предприятий – 23,5 млрд кВт•ч (на 1,0 % больше, чем за январь – апрель 2020 года).

Данные за четыре месяца 2021 года

ОЭС

Выработка, млрд кВт•ч

Относительно января – апреля 2020 года, %

Потребление, млрд кВт•ч

Относительно января – апреля 2020 года, %

Востока

17,0

4,9

16,2

4,3

Сибири

76,4

3,7

77,1

3,7

Урала

91,0

2,4

89,4

0,2

Средней Волги

40,3

3,1

38,6

5,3

Центра

89,1

11,3

90,2

7,2

Северо-Запада

40,6

2,3

35,0

4,6

Юга

37,9

7,0

37,6

6,8

Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в целом по России складываются из показателей электропотребления и выработки объектов, расположенных в Единой энергетической системе России, и объектов, работающих в технологически изолированных территориальных энергосистемах (Таймырского автономного округа, Камчатского края, Сахалинской области, Магаданской области, Чукотского автономного округа). Фактические показатели работы энергосистем технологически изолированных территорий представлены субъектами оперативно-диспетчерского управления указанных энергосистем.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: АО "СО ЕЭС"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
АО 13.05.2021
АО "Мособлэнерго" отремонтирует 2 ЛЭП и оборудование подстанции в Воскресенском районе
13.05.2021
"Россети" выдала дополнительную мощность для модернизации контейнерного терминала Новороссийского мо...
13.05.2021
"Россети Северный Кавказ" обеспечат электроэнергией новый военный госпиталь Минобороны РФ в Северной...
13.05.2021
"Россети Юг" установит 140 современных светильников на улицах сел Астраханской области

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Форум ЭТМ 2021. Прямой эфир RusCable
+