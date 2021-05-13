По оперативным данным АО «СО ЕЭС», потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в апреле 2021 года составило 87,2 млрд кВт•ч, что на 5,1 % больше объема потребления за апрель 2020 года. Потребление электроэнергии в апреле 2021 года в целом по России составило 88,5 млрд кВт•ч, что на 5,0 % больше аналогичного показателя 2020 года.

В апреле 2021 года электростанции ЕЭС России выработали 88,6 млрд кВт•ч, что на 5,9 % больше, чем в апреле 2020 года. Выработка электроэнергии в России в целом в апреле 2021 года составила 90,0 млрд кВт•ч, что на 5,7 % больше выработки в апреле прошлого года.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в апреле 2021 года несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых составила 47,9 млрд кВт•ч, что на 8,3 % больше, чем в апреле 2020 года. Выработка ГЭС за четвертый месяц 2021 года составила 16,6 млрд кВт•ч (на 3,1 % меньше уровня 2020 года), выработка АЭС – 18,1 млрд кВт•ч (на 9,5 % больше уровня 2020 года), выработка электростанций промышленных предприятий – 5,6 млрд кВт•ч (на 2,5 % больше уровня 2020 года).

Максимум потребления мощности ЕЭС России в апреле 2021 года зафиксирован 1 апреля в 10:00 по московскому времени и составил 132 775 МВт, что выше аналогичного показателя прошлого года на 9 212 МВт (7,5 %).

Среднемесячная температура воздуха в апреле текущего года составила 5,5 °C что на 0,2 °C ниже аналогичного показателя 2020 года.

Данные за апрель 2021 года

ОЭС Выработка, млрд кВт•ч Относительно апреля 2020 года, % Потребление, млрд кВт•ч Относительно апреля 2020 года, % Востока 3,7 3,7 3,4 3,6 Сибири 17,2 6,4 17,6 6,6 Урала 21,5 7,2 20,7 1,1 Средней Волги 9,5 -5,1 8,9 7,4 Центра 18,7 9,9 20,3 6,8 Северо-Запада 9,1 5,6 7,9 3,3 Юга 8,9 8,0 8,4 8,8

Потребление электроэнергии за первые четыре месяца 2021 года в целом по России составило 390,1 млрд кВт•ч, что на 4,1 % больше, чем за такой же период 2020 года (без учета потребления 29 февраля високосного 2020 года – больше на 5,0 %). В ЕЭС России потребление электроэнергии с начала года составило 384,1 млрд кВт•ч, что на 4,2 % больше, чем в январе – апреле 2020 года (без учета потребления 29 февраля високосного 2020 года – больше на 5,1 %).

С начала 2021 года выработка электроэнергии в России в целом составила 398,3 млрд кВт•ч, что на 5,1 % больше объема выработки в январе – апреле 2020 года. Выработка электроэнергии в ЕЭС России за первые четыре месяца 2021 года составила 392,3 млрд кВт•ч, что на 5,2 % больше показателя аналогичного периода прошлого года. Без учета влияния 29 февраля високосного 2020 года рост выработки за январь – апрель 2021 года составил по ЕЭС России 6,1 %, по России в целом 6,0 %.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в течение четырех месяцев 2021 года несли ТЭС, выработка которых составила 227,9 млрд кВт•ч, что на 7,3 % больше, чем в январе – апреле 2020 года. Выработка ГЭС за тот же период составила 63,9 млрд кВт•ч (на 4,3 % меньше, чем за первые четыре месяца 2020 года), выработка АЭС – 75,2 млрд кВт•ч (на 8,2 % больше, чем в аналогичном периоде 2020 года), выработка электростанций промышленных предприятий – 23,5 млрд кВт•ч (на 1,0 % больше, чем за январь – апрель 2020 года).

Данные за четыре месяца 2021 года

ОЭС Выработка, млрд кВт•ч Относительно января – апреля 2020 года, % Потребление, млрд кВт•ч Относительно января – апреля 2020 года, % Востока 17,0 4,9 16,2 4,3 Сибири 76,4 3,7 77,1 3,7 Урала 91,0 2,4 89,4 0,2 Средней Волги 40,3 3,1 38,6 5,3 Центра 89,1 11,3 90,2 7,2 Северо-Запада 40,6 2,3 35,0 4,6 Юга 37,9 7,0 37,6 6,8

Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в целом по России складываются из показателей электропотребления и выработки объектов, расположенных в Единой энергетической системе России, и объектов, работающих в технологически изолированных территориальных энергосистемах (Таймырского автономного округа, Камчатского края, Сахалинской области, Магаданской области, Чукотского автономного округа). Фактические показатели работы энергосистем технологически изолированных территорий представлены субъектами оперативно-диспетчерского управления указанных энергосистем.