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"Россети ФСК ЕЭС" обновит оборудование центра питания деревообрабатывающих производств Вологодской области

Россети ФСК ЕЭС обновит оборудование центра питания деревообрабатывающих производств Вологодской области

13 мая 2021, 14:00
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети ФСК ЕЭС

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«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») приступила к ремонту оборудования подстанции 220 кВ «Сокол», обеспечивающей электроснабжение восточной части Вологодской области. От надежной работы объекта зависит передача мощности таким крупным предприятиям как Сокольский и Сухонский целлюлозно-бумажные комбинаты, а также Сокольский деревообрабатывающий завод.

На подстанции будут отремонтированы шесть выключателей 110 кВ, два автотрансформатора 220/110/10 кВ, два трансформатора 110/35/6 кВ и два вольтодобавочных трансформатора 10/10 кВ. Завершить работы планируется в преддверии осенне-зимнего периода.

Мощность подстанции 220 кВ «Сокол» составляет 281 МВА. Она обеспечивает электроэнергией Сокольский район Вологодской области, в котором проживает порядка 50 тыс. человек.

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Источник: Россети ФСК ЕЭС

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