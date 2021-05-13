«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») приступила к ремонту оборудования подстанции 220 кВ «Сокол», обеспечивающей электроснабжение восточной части Вологодской области. От надежной работы объекта зависит передача мощности таким крупным предприятиям как Сокольский и Сухонский целлюлозно-бумажные комбинаты, а также Сокольский деревообрабатывающий завод.

На подстанции будут отремонтированы шесть выключателей 110 кВ, два автотрансформатора 220/110/10 кВ, два трансформатора 110/35/6 кВ и два вольтодобавочных трансформатора 10/10 кВ. Завершить работы планируется в преддверии осенне-зимнего периода.

Мощность подстанции 220 кВ «Сокол» составляет 281 МВА. Она обеспечивает электроэнергией Сокольский район Вологодской области, в котором проживает порядка 50 тыс. человек.