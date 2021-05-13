Дополнительная электроэнергия в объеме 14 МВт будет передаваться от подстанции «Россети ФСК ЕЭС» 220 кВ «Кирилловская» – центра питания северо-запада Краснодарского края, где проживает более 900 000 человек.

Для реализации масштабных планов модернизации терминала Новороссийского морского порта «Россети ФСК ЕЭС» обеспечила выдачу мощности в объеме 14 МВт от двух ячеек открытого распределительного устройства (ОРУ) 110 кВ подстанции 220 кВ «Кирилловская» до подстанции 110 кВ «Лесной порт», принадлежащей АО «НЛЭ». В свою очередь, «Россети Кубань» выполнила строительство двух отпаек от ЛЭП 110 кВ «Кириловская – РИП 1 ц» и «Кириловская – РИП 2 ц» до ПС 110 кВ «Лесной порт» с образованием двух новых ЛЭП 110 кВ.

Модернизируемый терминал располагается в Новороссийске – одном из крупнейших портов Черного моря.

Непосредственно «Новорослесэкспорт» специализируется на перевалке контейнеров и лесных грузов, обеспечивает круглогодичную обработку флота, в том числе судов-контейнеровозов класса PANAMAX, длина которых составляет почти 290 метров, а ширина 32 метра. Модернизация терминала позволит увеличить объем перевалки в 1,5 раза - до 350 тыс. TEU в год.

В общей сложности от объектов «Россетей» Новороссийский порт сможет получать до 41 МВт.