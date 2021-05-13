 
Модернизация

"Россети" выдала дополнительную мощность для модернизации контейнерного терминала Новороссийского морского торгового порта

Россети выдала дополнительную мощность для модернизации контейнерного терминала Новороссийского морского торгового порта

13 мая 2021, 16:30
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС, РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Кубань

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
214

Дополнительная электроэнергия в объеме 14 МВт будет передаваться от подстанции «Россети ФСК ЕЭС» 220 кВ «Кирилловская» – центра питания северо-запада Краснодарского края, где проживает более 900 000 человек.

Для реализации масштабных планов модернизации терминала Новороссийского морского порта «Россети ФСК ЕЭС» обеспечила выдачу мощности в объеме 14 МВт от двух ячеек открытого распределительного устройства (ОРУ) 110 кВ подстанции 220 кВ «Кирилловская» до подстанции 110 кВ «Лесной порт», принадлежащей АО «НЛЭ». В свою очередь, «Россети Кубань» выполнила строительство двух отпаек от ЛЭП 110 кВ «Кириловская – РИП 1 ц» и «Кириловская – РИП 2 ц» до ПС 110 кВ «Лесной порт» с образованием двух новых ЛЭП 110 кВ.

Модернизируемый терминал располагается в Новороссийске – одном из крупнейших портов Черного моря.

Непосредственно «Новорослесэкспорт» специализируется на перевалке контейнеров и лесных грузов, обеспечивает круглогодичную обработку флота, в том числе судов-контейнеровозов класса PANAMAX, длина которых составляет почти 290 метров, а ширина 32 метра. Модернизация терминала позволит увеличить объем перевалки в 1,5 раза - до 350 тыс. TEU в год.

В общей сложности от объектов «Россетей» Новороссийский порт сможет получать до 41 МВт.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Россети Кубань

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
АО 13.05.2021
АО "Мособлэнерго" отремонтирует 2 ЛЭП и оборудование подстанции в Воскресенском районе
13.05.2021
"Россети Северный Кавказ" обеспечат электроэнергией новый военный госпиталь Минобороны РФ в Северной...
13.05.2021
"Россети Юг" установит 140 современных светильников на улицах сел Астраханской области
Энергетики 13.05.2021
Энергетики "Россети Северный Кавказ" обеспечат технологическое присоединение энергопринимающих устро...
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Форум ЭТМ 2021. Прямой эфир RusCable
+