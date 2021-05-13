«Россети Юг» приступили к установке современных энергосберегающих светильников для уличного освещения в нескольких селах Володарского района Астраханской области.

По договорам, заключенным с администрациями муниципальных образований, энергокомпания заменяет или устанавливает новые энергоэффективные светодиодные светильники. Это значительно снизит энергопотребление, увеличит площадь освещенности, повысит уровень комфорта и безопасности дорожного движения.

На первом этапе замена светильников пройдет на центральных улицах в селах Калинино, Марфино, Зеленга, Козлово, Винное Володарского района. Здесь будет заменено 140 энергосберегающих светильников. Больше всего светильников - 40 штук - заменят в селе Козлово, где проживает более 1800 человек. К началу лета энергетики планируют завершить все работы, чтобы жители Володарского района смогли в полной мере насладиться вечерними прогулками по освещенным улицам родных сел.

Необходимость модернизации сетей уличного освещения в регионе обсуждалась в 2019 году на встрече главы региона Игоря Бабушкина с руководством ПАО «Россети». Модернизация уличного освещения - это новый вид дополнительной деятельности для группы компаний «Россети», который уже показал свою эффективность в Ивановской, Нижегородской, Смоленской областях и ряде других регионов.

Пилотный проект реализуется специалистами «Россети Юг» в Астраханской области при непосредственной поддержке главы Володарского района Хамзы Исмуханова.

Компания «Россети Юг» постоянно расширяет перечень дополнительных нетарифных услуг, который формируются на основании спроса – от замены счетчика до техобслуживания электросетевого оборудования. Оформить заявку на большинство дополнительных услуг потребитель может на портале электросетевых услуг.