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"Цифровой регион": вице-президент "Ростелекома" и врио главы Северной Осетии обсудили вопросы развития Республики

Вице-президент – директор макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком» Денис Лысов представил руководству Северной Осетии концепцию развития телеком-инфраструктуры на территории Республики, включающую ключевые проекты для реализации в текущем году. Врио главы региона Сергей Меняйло высоко оценил предлагаемые цифровые решения и поручил сформировать план их реализации.

Руководители в ходе встречи обсудили выполнение социально значимых проектов, в числе которых модернизация «Системы 112» и региональной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, цифровизация госуслуг, создание комфортной и безопасной городской среды, внедрение умных технологий в сфере медицины, образования, культуры, туризма и спорта и многие другие.

Денис Лысов, вице-президент – директор макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком»:

«”Ростелеком” в Северной Осетии сегодня занимает лидирующие позиции не только среди других регионов юга России, но и по стране в целом по целому ряду направлений бизнеса. Так, доля телеком-рынка компании в Республике составляет 85% – это очень достойная цифра. Число пользователей сети интернет превышает 90 тысяч – это практически каждая вторая семья. Более 77% всех школьных и дошкольных учреждений Северной Осетии подключены к интернету по оптической технологии. Такие же высокие показатели и с охватом оптикой учреждений здравоохранения. В развитие телекоммуникационной инфраструктуры Республики компания за последние несколько лет вложила около 760 миллионов рублей собственных инвестиций. Нам есть что предложить жителям Северной Осетии, бизнесу и госструктурам, и мы всегда открыты к сотрудничеству».

В числе достижений «Ростелекома» в Северной Осетии – первый на Юге энергосервисный контракт по модернизации уличного освещения в Ирафском районе, единая платформа для медицинских учреждений, объединяющая оптической инфраструктурой 85 объектов в отдаленных районах Республики, организация высокоскоростной линии передачи данных в строящемся горнолыжном курорте «Мамисон», обеспечение оптической связью высокогорного поселка Верхний Фиагдон и расположенного на его территории пульмонологического центра федерального значения.

Сегодня «Ростелеком» является одним из основных исполнителей федеральной программы «Цифровая экономика» на территории Республики Северная Осетия-Алания. У компании есть все необходимые ресурсы для выполнения проектов цифровизации любого масштаба и сложности – опыт, человеческий потенциал, самая крупная в стране сетевая инфраструктура.

Сергей Меняйло, врио главы Республики Северная Осетия:

«Мы должны совместно решать задачи, которые государство ставит перед регионами. В первую очередь речь идет о ключевых проектах, таких, как внедрение умных технологий в сфере медицины, культуры, образования, спорта, туризма. Одним из важнейших вопросов для нас является внедрение интеллектуальной транспортной системы, которая позволит оптимизировать транспортные потоки, повысит эффективность управления транспортом. Необходимо в ближайшее время создать рабочую группу, согласовать проекты по степени приоритетности и начать совместную работу по их реализации».

«Ростелеком» – постоянный партнер молодежных социальных и образовательных мероприятий в регионе, направленных на рост и развитие личности. Компания оказывает содействие технопарку «Кванториум-15» в проведении республиканских школьных хакатонов, поддерживает детскую и студенческую Лигу КВН, детские дома, общегородские мероприятия, проводит интеллектуальные и патриотические викторины и конкурсы.

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Источник: ПАО "Ростелеком"

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