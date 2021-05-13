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"Ток-челлендж" на оборудовании IEK® и ONI® – яркое шоу об электромонтаже

Ток-челлендж на оборудовании IEK® и ONI® – яркое шоу об электромонтаже

13 мая 2021, 14:45
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP, ОНЛАЙН
Отрасль: Электротехника 
Источник: Группа компаний IEK

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Новости компании

На канале «Шоу профессий» в YouTube появился новый выпуск «Ток-челлендж», посвященный электромонтажу. Московские школьники, участвовавшие в программе, самостоятельно собирали схемы автоматизации управления освещением на оборудовании IEK® и ONI®, монтировали и запускали электротехническое оборудование. Выпуск вызвал большой интерес у школьников, только за первый день в YouTube и ВКонтакте его посмотрели свыше 150 000 человек.

«Шоу профессий» — программа для школьников о рабочих профессиях, созданная по заказу Министерства просвещения РФ, Института развития профессионального образования и Агентства WorldSkills Russia.

Специалисты IEK GROUP активно участвовали в подготовке выпуска шоу об электромонтаже, для соревнующихся команд они разработали конкурсные задания. И это неслучайно. Наша компания на протяжении многих лет развивает компетенцию «Электромонтаж» в России и вносит весомый вклад в профориентацию школьников благодаря собственной программе IEK GROUP FUTURE CHALLENGE.

Выпуск «Ток-челлендж» был показан на Всероссийском открытом уроке «Шоу профессий», направленном на раннюю профессиональную ориентацию школьников. Программа заинтересовала учащихся 9-11 классов, недаром количество просмотров «Ток-челлендж» продолжает расти. Не пропустите и вы яркое шоу об электромонтаже, ведь это как раз тот случай, когда лучше один раз увидеть!

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Источник: Группа компаний IEK

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