В пригороде Казани появится жилой комплекс за миллиард

Новый кабельный холдинг. На рынке сформирован консорциум
13 мая 2021, 17:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство
Банк ДОМ.РФ профинансирует на 974 млн рублей строительство жилого комплекса «Тура Nova» в селе Новая Тура, в пригороде Казани. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе банка, уточнив, что кредитная линия открыта ГК «Прогресс».
Жилой комплекс будет состоять из девяти домов высотой пять этажей. Всего в них запроектировано 513 квартир. Сдать объект планируется в четвертом квартале 2022 года.
В пресс-службе отметили, что в настоящее время в Республике Татарстан с использованием счетов эскроу возводится 73% новостроек (1,559 тыс. кв. метров). Всего в регионе строится 2,132 млн кв. метров жилья.
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