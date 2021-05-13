В пригороде Казани появится жилой комплекс за миллиард

Банк ДОМ.РФ профинансирует на 974 млн рублей строительство жилого комплекса «Тура Nova» в селе Новая Тура, в пригороде Казани. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе банка, уточнив, что кредитная линия открыта ГК «Прогресс».

Жилой комплекс будет состоять из девяти домов высотой пять этажей. Всего в них запроектировано 513 квартир. Сдать объект планируется в четвертом квартале 2022 года.

В пресс-службе отметили, что в настоящее время в Республике Татарстан с использованием счетов эскроу возводится 73% новостроек (1,559 тыс. кв. метров). Всего в регионе строится 2,132 млн кв. метров жилья.