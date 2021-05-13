Воткинская ГЭС ведет работы по модернизации оборудования

На Воткинской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») ведутся работы в рамках Программы комплексной модернизации (ПКМ*).

В 2021 году на гидроэлектростанции продолжаются работы по замене гидроагрегата №1. Модернизированный агрегат планируется ввести в работу в июне 2021 года. Также производятся работы по модернизации межсекционных шпонок здания ГЭС, модернизации линейной арматуры ОРУ 110 кВ, реконструкции здания АСУ ТП.

В рамках реализации проекта комплексной реконструкции трансформаторов выполнен комплекс подготовительных работ по замене трансформатора 4Т. На Воткинскую ГЭС доставлен трансформатор ТРДЦ-300000/220-У1 производства ООО «СМТТ. Высоковольтные решения». Ввод нового оборудования в работу планируется в декабре 2021 года.

Все работы на ГЭС ведутся с соблюдением всех правил и норм защиты персонала от коронавирусной инфекции. На гидроэлектростанции реализован ряд мер для защиты здоровья работников и недопущения распространения COVID-19.

Выработка Воткинской ГЭС за 1 квартал 2021 года составила 452,1 млн кВт·ч, что выше среднемноголетнего показателя на 12,1 млн кВт·ч. Увеличению выработки способствует в том числе и проводимая модернизация оборудования.

* РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность — ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

С начала реализации программы на ГЭС заменены и реконструированы 121 гидротурбина, 105 генераторов, 79 силовых трансформаторов, более 10 000 единиц вспомогательного оборудования (в том числе оборудования гидротехнических сооружений и вторичной коммутации). В результате замены оборудования на более эффективное мощность модернизируемых ГЭС РусГидро возросла на 452,5 МВт.