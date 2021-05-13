Выставка Cabex 2022 пройдет в ЦВК "Экспоцентр", Павильон №1

Спешим сообщить вам отличную новость: 20-я Юбилейная международная выставка Cabex пройдет с 15 по 17 марта 2022 года на уже полюбившейся участникам и посетителям площадке – ЦВК «Экспоцентр», в Павильоне №1.

В 2021 году Cabex впервые прошел на новой для себя площадке – ЦВК «Экспоцентр», Павильон №8. Выставка в 2021 была отмечена большим успехом, продемонстрировав отличные результаты по количеству экспонентов и площади экспозиции, а также значительный рост посетительского интереса и позитивную динамику качества посетительской аудитории.



Проведение выставки на новой выставочной площадке в 2021 году было позитивно воспринято экспонентами Cabex, представителями отраслевого сообщества, а также посетителями мероприятия.



Так, Станислав Тумилов – руководитель отдела маркетинга «Альянс Кабель» – участник выставки Cabex, в своем видео-отзыве отметил масштабность, престижность и современность выставочного комплекса. А Президент Международной ассоциации «Электрокабель», Максим Третьяков, в интервью организаторам Cabex 2021 отметил, что проведение выставки в ЦВК «Экспоцентр» в определенной степени особый знак, так как выставка теперь проходит в непосредственной близости от министерств и органов исполнительной власти, с которыми ассоциация намерена плотно сотрудничать.



В 2022 году Cabex продолжит свое качественное развитие и состоится в Павильоне №1 ЦВК «Экспоцентр», что позволит организовать масштабную и единую выставочную экспозицию, без разделения на отдельные залы.



Уверены, что юбилейный Cabex возьмет новые вершины, оставаясь эффективным инструментом решения профессиональных задач как посетителей, так и участников.



Будем рады видеть вас на Cabex в 2022 году.





О ЦВК «Экспоцентр»



ЦВК «Экспоцентр» – один из наиболее крупных выставочных комплексов в России: общая площадь 9 его павильонов составляет более 100 000 кв.м. Ежегодно на территории комплекса проводится более 100 международных выставок и свыше 1000 конгрессных мероприятий. Современные выставочные павильоны ЦВК «Экспоцентр» имеют все необходимое оборудование для проведения мероприятий любого формата и уровня сложности. Комплекс имеет удобное расположение и находится в шаговой доступности от метро.