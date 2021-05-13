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Энергетики "Россети Северный Кавказ" обеспечат технологическое присоединение энергопринимающих устройств Камского индустриального парка "Мастер" в Ставрополе

Предприятие является одним из первых успешных индустриальных парков России, предоставляющих в аренду производственные и офисные помещения со всей необходимой инфраструктурой.

Напомним, ранее, в 2017 году, для запуска в работу индустриального парка специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго» обеспечили мощность в объеме 4,65 МВт. Сегодня, в связи с увеличением спектра оказываемых услуг, ставропольскому предприятию потребовалась дополнительная мощность в объеме 3,5 МВт. В дальнейшем это позволит обеспечить электроснабжение предприятий, создаваемых на площадке парка, что будет способствовать экономическому развитию всего Ставропольского края.

Схема присоединения к электрическим сетям обеспечит электроснабжение ставропольского индустриального парка «Мастер» в двух точках присоединения. В итоге максимальная мощность энергопринимающих устройств составит 8,15 МВт по второй и третьей категории надежности.

Индустриальные объекты расположены в нескольких регионах страны, в том числе в городе Ставрополе на территории общей площадью 128 тыс.  кв. м. На предприятии создано более полутысячи рабочих мест.

«Выполняя свои обязательства по технологическому присоединению к сетям крупных промышленных объектов и производственных площадок, объектов малого и среднего бизнеса, компания вносит весомый вклад в обеспечение социально-экономического развития региона», - отметил директор филиала «Россети Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго» Игорь Демчак.

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Источник: Россети Северный Кавказ

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