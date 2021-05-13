Предприятие является одним из первых успешных индустриальных парков России, предоставляющих в аренду производственные и офисные помещения со всей необходимой инфраструктурой.

Напомним, ранее, в 2017 году, для запуска в работу индустриального парка специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго» обеспечили мощность в объеме 4,65 МВт. Сегодня, в связи с увеличением спектра оказываемых услуг, ставропольскому предприятию потребовалась дополнительная мощность в объеме 3,5 МВт. В дальнейшем это позволит обеспечить электроснабжение предприятий, создаваемых на площадке парка, что будет способствовать экономическому развитию всего Ставропольского края.

Схема присоединения к электрическим сетям обеспечит электроснабжение ставропольского индустриального парка «Мастер» в двух точках присоединения. В итоге максимальная мощность энергопринимающих устройств составит 8,15 МВт по второй и третьей категории надежности.

Индустриальные объекты расположены в нескольких регионах страны, в том числе в городе Ставрополе на территории общей площадью 128 тыс. кв. м. На предприятии создано более полутысячи рабочих мест.