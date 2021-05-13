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13 мая 2021, 10:30
Рубрика: Законотворчество
Метки: ЗАКОНОПРОЕКТ, МИНЦИФРЫ, ГОСДУМА
Государственная Дума на заседании в среду, 12 мая, приняла в I чтении сопутствующий законопроект к закону «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций», разработанный Минэкономразвития по поручению Президента Российской Федерации.
Напомним, уже действующий базовый закон позволяет создавать так называемые цифровые песочницы в тех сферах, где ограничения на инновационную деятельность прописаны в подзаконных актах Правительства или федеральных ведомств. Однако если для тестирования новых изобретений установлены ограничения в отраслевом законодательстве, для введения исключений необходимо принятие законопроекта-спутника.
В рамках нынешнего законопроекта в 2021 году планируется запустить 7 экспериментов, которые позволят гражданам России получать более качественные и недорогие сервисы.
В частности, экспериментальные правовые режимы предусматривают апробацию в реальной жизни следующих инноваций: беспилотное такси; внедрение систем поддержки принятия врачебных решений на основе искусственного интеллекта; сервис для малого и среднего бизнеса по подбору оптимальных сфер и мест деятельности на базе больших данных; проведение исследований повседневной клинической практики при применении лекарственных средств у пациентов; дистанционное заключение договоров оказания услуг связи с использованием биометрических данных; грузовые перевозки с использованием беспилотных авиационных систем; оказание медицинской помощи с применением телемедицинских технологий.
«Мы рассчитываем, что с принятием законопроекта уже в этом году появится возможность протестировать целый ряд технологий, которые после внедрения в жизнь смогут принести ощутимую пользу людям. Например, проект использования беспилотников для доставки грузов в Томской области уже на этапе апробации позволит улучшить обеспечение продовольствием и лекарствами жителей удаленных районов. В случае успеха эти технологии могут быть широко востребованы в различных регионах нашей страны.
Еще одна цифровая «песочница» предусматривает активное внедрение телемедицины. В рамках эксперимента врачи смогут не просто дать консультацию, как это происходит сейчас, а поставить диагноз и назначить лечение по наиболее распространенным нозологиям. Их список нам предстоит утвердить в ближайшее время вместе с коллегами из медицинского сообщества», - отметил заместитель министра экономического развития Владислав Федулов.
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