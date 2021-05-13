Государственная Дума на заседании в среду, 12 мая, приняла в I чтении сопутствующий законопроект к закону «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций», разработанный Минэкономразвития по поручению Президента Российской Федерации.

Напомним, уже действующий базовый закон позволяет создавать так называемые цифровые песочницы в тех сферах, где ограничения на инновационную деятельность прописаны в подзаконных актах Правительства или федеральных ведомств. Однако если для тестирования новых изобретений установлены ограничения в отраслевом законодательстве, для введения исключений необходимо принятие законопроекта-спутника.

В рамках нынешнего законопроекта в 2021 году планируется запустить 7 экспериментов, которые позволят гражданам России получать более качественные и недорогие сервисы.

В частности, экспериментальные правовые режимы предусматривают апробацию в реальной жизни следующих инноваций: беспилотное такси; внедрение систем поддержки принятия врачебных решений на основе искусственного интеллекта; сервис для малого и среднего бизнеса по подбору оптимальных сфер и мест деятельности на базе больших данных; проведение исследований повседневной клинической практики при применении лекарственных средств у пациентов; дистанционное заключение договоров оказания услуг связи с использованием биометрических данных; грузовые перевозки с использованием беспилотных авиационных систем; оказание медицинской помощи с применением телемедицинских технологий.