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Legrand запускает майскую серию учебных мероприятий ​

Legrand запускает майскую серию учебных мероприятий ​

13 мая 2021, 09:45
Рубрика: Компании
Метки: Legrand, ВЕБИНАРЫ, ОНЛАЙН
Отрасль: Электротехника 
Источник: Legrand

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Новости компании

Группа Legrand анонсирует начало серии вебинаров в мае. Первые онлайн-мероприятия будут посвящены технологиям умного дома и решениям Legrand в сфере IoT-технологий.

Серия начнется 14 мая, в пятницу. В рамках вебинара «Bticino Living Now - новая серия электроустановочных изделий в премиум сегменте» представитель компании презентует одну из главных новинок месяца – умную серию электроустановочных изделий итальянского производства Bticino Living Now.

Второе онлайн-мероприятие пройдет во вторник, 18 мая. Ведущий специалист отдела обучения расскажет, как превратить дом в комфортный, безопасный и умный с помощью IoT-устройств французского бренда Netatmo на вебинаре «NETATMO – cерия умной понятной бытовой электроники для создания безопасного и комфортного дома».

Группа Legrand приглашает всех заинтересованных присоединиться к вебинарам. Участие бесплатно, а количество мест не ограничено. Зарегистрироваться можно по ссылкам:

14 мая, 10:00 по московскому времени: «Bticino Living Now - новая серия электроустановочных изделий в премиум сегменте» - https://events.webinar.ru/Legrand/8579781  

18 мая, 10:00 по московскому времени: «NETATMO - cерия умной понятной бытовой электроники для создания безопасного и комфортного дома» - https://events.webinar.ru/Legrand/8579791

Следите за анонсами мероприятий на следующую неделю!

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Источник: Legrand

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