«Россети Северный Кавказ» завершили строительство электросетевой инфраструктуры для технологического присоединения нового военного госпиталя Южного военного округа во Владикавказе. Общая стоимость работ составила 73 млн рублей.

Максимальная мощность, которой обеспечат «Россети Северный Кавказ» медучреждение, составит 4,8 МВт.



В рамках первого и второго этапов техприсоединения специалистами филиала «Севкавказэнерго» выполнено строительство двух кабельных линий электропередачи 6 кВ общей протяженностью более 3 км. Проведена реконструкция двух линейных ячеек на подстанции 110 кВ «Владикавказ-1». Также установлен распределительный пункт – трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью 1000 кВА каждый.



Комплекс медучреждения строится по инициативе и при поддержке Министерства обороны России. В ходе первого этапа строительства было возведено 4-этажное здание поликлиники на 300 посещений общей площадью около 9 тыс. кв. метров. Лечебное учреждение укомплектовано современным оборудованием. Поликлиника уже работает и принимает пациентов.



Второй этап – это строительство инфекционного и патологоанатомического корпусов, прачечной. В целом в лечебном учреждении смогут лечиться военнослужащие, проходящие службу на Северном Кавказе, Закавказье, члены их семей, военные пенсионеры и гражданский персонал. В нем будут трудиться свыше 100 высококвалифицированных специалистов.