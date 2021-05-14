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Энергетики ДРСК ввели в эксплуатацию новую подстанцию "Ульяновская" в городе Артеме Приморского края

Энергетики ДРСК ввели в эксплуатацию новую подстанцию Ульяновская в городе Артеме Приморского края

14 мая 2021, 09:55
Рубрика: Модернизация
Метки: ДРСК, РУСГИДРО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ПАО "РусГидро"

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Приморские электрические сети (филиал АО «ДРСК», входит в Группу РусГидро) завершили строительство и ввели в эксплуатацию подстанцию «Ульяновская» в городе Артеме. Новый энергообъект не только повысит надежность электроснабжения, но и позволит подключить к электросетям новых потребителей. 

Помимо новой ПС 35/6 кВ «Ульяновская» в городе Артеме была построена линия 35 кВ и осуществлено ее присоединение к действующей ЛЭП 35 кВ. На подстанции смонтирован силовой трансформатор мощностью 10 МВА. 

Благодаря вводу в эксплуатацию нового центра питания Приморские электрические сети смогут перераспределить нагрузку существующих потребителей в центральной части города и обеспечить дополнительные мощности для жилищного строительства. Энергетики уже обеспечили электроэнергией новую городскую поликлинику. 

Стоит отметить, что за последние 10 лет в г. Артеме не строилось крупных подстанционных объектов. Существующие электросетевые объекты уже не обеспечивают в полной мере растущие потребности города в электрических мощностях. Ввод в эксплуатацию подстанции «Ульяновская» — это очередной шаг электросетевой компании в решении вопросов электроснабжения потребителей города Артема. 

Строительство новой подстанции началось в октябре прошлого года. Источником финансирования проекта стала инвестиционная программа филиала «Приморские электрические сети». Проектом в перспективе предусмотрена возможность дальнейшего расширения подстанции «Ульяновская» с установкой дополнительного трансформатора и другого электротехнического оборудования. 

Кроме этого, в Артемовском городском округе энергетики приморского филиала ДРСК проводят в масштабную реконструкцию подстанции 110 кВ «Западная» с установкой дополнительного силового трансформатора мощностью 63 МВА. В этом году панируется завершить первый этап работ. 

Стоит отметить, приморским филиалом ДРСК совместно с администрацией Артёмовского городского округа проработаны 23 перспективных объекта строительства в г. Артём, которые планируется присоединять к электросетям в ближайшие 3 года общей мощностью более 38 МВт. 

Кроме «Ульяновской», на территории города Артём находится еще 5 питающих центра АО «ДРСК» 35-110 кВ, а также три центра питания, принадлежащих ПАО «ФСК ЕЭС», ООО «АЭСК», ООО «Дальмебель». Большая часть распределительных сетей округа принадлежат ООО «Артемовская электросеть» (АЭСК).

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Источник: ПАО "РусГидро"

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