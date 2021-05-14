 
Инвестиции (проекты)

На Ставрополье в 2021 году построят четыре крупных тепличных комплекса

На Ставрополье в 2021 году построят четыре крупных тепличных комплекса

14 мая 2021, 16:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: ТАСС

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
224

Инвесторы построят на Ставрополье в 2021 году четыре крупных тепличных комплекса, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе губернатора.

"В этом году в регионе идет реализация девяти крупных инвестпроектов общей стоимостью 25 млрд рублей. В этом объеме 20 млрд - вложения в строительство четырех тепличных комплексов, которые уже в этом году увеличат на Ставрополье площади защищенного грунта на 100 га", - говорится в сообщении.

Отмечается, что другие проекты относятся к подотраслям молочного животноводства, логистики, а также мелиорации. В планах на 2021 год охватить мелиоративными системами свыше 13 тыс. га.

По словам губернатора Владимира Владимирова, развитие мелиорации остается стратегическим приоритетом в сельскохозяйственной отрасли Ставрополья. "Мы должны ежегодно увеличивать орошаемые площади. Это защита от повторения опыта засушливых неурожайных лет, основа для развития новых культур и гарантия создания новых рабочих мест в сельском хозяйстве", - приводятся в сообщении слова губернатора.

Ставрополье находится на четвертом месте в России по производству овощей в теплицах. К 2023 году планируется увеличение производства овощей на 60% - до 160 тыс. тонн.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: ТАСС

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
14.05.2021
"Роснефть" заключила с Минэнерго соглашения по строительству мощностей на четырех НПЗ
14.05.2021
"Роснефть" запустила газовый проект "Роспан"
Проходка правого тоннеля новой линии метро во 14.05.2021
Проходка правого тоннеля новой линии метро во "Внуково" началась в Москве
В России утвердили программу реконструкции почти 60 аэропортов 14.05.2021
В России утвердили программу реконструкции почти 60 аэропортов
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
RusCable Live - CHINT, Форум ЭТМ, ЭЛКАТ и EL-комитет
+