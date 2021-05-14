Инвесторы построят на Ставрополье в 2021 году четыре крупных тепличных комплекса, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе губернатора.

"В этом году в регионе идет реализация девяти крупных инвестпроектов общей стоимостью 25 млрд рублей. В этом объеме 20 млрд - вложения в строительство четырех тепличных комплексов, которые уже в этом году увеличат на Ставрополье площади защищенного грунта на 100 га", - говорится в сообщении.

Отмечается, что другие проекты относятся к подотраслям молочного животноводства, логистики, а также мелиорации. В планах на 2021 год охватить мелиоративными системами свыше 13 тыс. га.

По словам губернатора Владимира Владимирова, развитие мелиорации остается стратегическим приоритетом в сельскохозяйственной отрасли Ставрополья. "Мы должны ежегодно увеличивать орошаемые площади. Это защита от повторения опыта засушливых неурожайных лет, основа для развития новых культур и гарантия создания новых рабочих мест в сельском хозяйстве", - приводятся в сообщении слова губернатора.

Ставрополье находится на четвертом месте в России по производству овощей в теплицах. К 2023 году планируется увеличение производства овощей на 60% - до 160 тыс. тонн.