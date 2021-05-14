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Новинки в ассортименте труб гофрированных двустенных ПНД ELASTA IEK® – диаметры 125, 140 и 160 мм

Новинки в ассортименте труб гофрированных двустенных ПНД ELASTA IEK® – диаметры 125, 140 и 160 мм

14 мая 2021, 14:45
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP
Источник: Группа компаний IEK

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Новости компании

В ассортименте гофрированных двустенных труб ПНД ELASTA IEK® появились новинки — трубы больших диаметров: 125, 140 и 160 мм.

Гофрированные двустенные трубы ПНД IEK® производятся на собственном предприятии IEK GROUP в Тульской области на высокотехнологичных автоматизированных линиях, обеспечивающих стабильное качество продукции. Применяются при прокладке кабеля под землей, для организации электроснабжения в дорожном строительстве, реконструкции городских коммуникаций, при строительстве аэропортов и других объектов транспортной инфраструктуры.

Преимущества гофрированных двустенных труб ПНД ELASTA IEK®

  • Высокие эксплуатационные характеристики: кольцевая жесткость, гибкость, ударная прочность.
  • Гладкая внутренняя поверхность для протяжки кабеля.
  • Уникальная конструкция профиля.
  • Широкий диапазон рабочих температур.

Технические характеристики гофрированных двустенных труб ПНД ELASTA IEK®

  • Усилие сжатия (по ГОСТ 61386.1-2014): более 750 Н / 20 см.
  • Диаметр труб: гибкие — 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160 мм; жесткие — 110 мм.
  • Длина труб: гибкие — 35, 50, 100, 150 м (упакованы в бухты); жесткие — 6 м (поставляются отрезками).
  • Температура эксплуатации: от −55 до + 60 °C (до +90 °C на 3 мин).
  • Степень защиты: IP40 (без аксессуаров), IP54 (с муфтой), IP55 (с муфтой и уплотнительным кольцом).
  • Комплектация: труба поставляется в комплекте с муфтой.
  • Срок службы: 50 лет.
  • Гарантийный срок: 3 года.

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Источник: Группа компаний IEK

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