Новый кабельный холдинг. На рынке сформирован консорциум
14 мая 2021, 14:45
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP
В ассортименте гофрированных двустенных труб ПНД ELASTA IEK® появились новинки — трубы больших диаметров: 125, 140 и 160 мм.
Гофрированные двустенные трубы ПНД IEK® производятся на собственном предприятии IEK GROUP в Тульской области на высокотехнологичных автоматизированных линиях, обеспечивающих стабильное качество продукции. Применяются при прокладке кабеля под землей, для организации электроснабжения в дорожном строительстве, реконструкции городских коммуникаций, при строительстве аэропортов и других объектов транспортной инфраструктуры.
Преимущества гофрированных двустенных труб ПНД ELASTA IEK®
Технические характеристики гофрированных двустенных труб ПНД ELASTA IEK®
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