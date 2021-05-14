В ассортименте гофрированных двустенных труб ПНД ELASTA IEK® появились новинки — трубы больших диаметров: 125, 140 и 160 мм.

Гофрированные двустенные трубы ПНД IEK® производятся на собственном предприятии IEK GROUP в Тульской области на высокотехнологичных автоматизированных линиях, обеспечивающих стабильное качество продукции. Применяются при прокладке кабеля под землей, для организации электроснабжения в дорожном строительстве, реконструкции городских коммуникаций, при строительстве аэропортов и других объектов транспортной инфраструктуры.

Преимущества гофрированных двустенных труб ПНД ELASTA IEK®

Высокие эксплуатационные характеристики: кольцевая жесткость, гибкость, ударная прочность.

Гладкая внутренняя поверхность для протяжки кабеля.

Уникальная конструкция профиля.

Широкий диапазон рабочих температур.

Технические характеристики гофрированных двустенных труб ПНД ELASTA IEK®