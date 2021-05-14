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Новые кабельные наконечники "Quadro"

Новые кабельные наконечники Quadro

14 мая 2021, 10:55
Рубрика: Компании
Метки: ДКС, DKC
Отрасль: Электротехника 
Источник: ДКС

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В состав группы "Quadro" вошли новые кабельные наконечники и соединительные гильзы. Теперь подобрать подходящий вариант для оконцевания проводов стало еще проще! С полным ассортиментом наконечников ДКС вы можете ознакомиться по ссылке: https://www.dkc.ru/ru/catalog/317/

В число новинок вошли:

  • Наконечник с отверстием под винт с изолированным фланцем, полиамид (ПА);
  • Наконечник вилочный с изолированным фланцем, полиамид (ПА);
  • Наконечник с отверстием под винт и изолированным фланцем, поливинилхлорид (ПВХ), с функцией EasyEnter;
  • Наконечник вилочный с изолированным фланцем, поливинилхлорид (ПВХ), с функцией EasyEnter;
  • Наконечник с отверстием под винт с изолированным фланцем, поливинилхлорид (ПВХ), и двойной втулкой;
  • Наконечник вилочный с изолированным фланцем, поливинилхлорид (ПВХ), и двойной втулкой;
  • Гильза соединительная изолированная, поливинилхлорид (ПВХ);
  • Гильза соединительная изолированная (ТУТ).

По вопросам размещения заказа на продукцию обращайтесь к дистрибьюторам ДКС. Список дистрибьюторов находится в разделе "Где купить" на сайте компании. Для получения консультаций и пояснений по ассортименту обращайтесь в региональные представительства компании. Контакты региональных представительств можно найти на официальном сайте компании в разделе "Контакты".

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Источник: ДКС

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