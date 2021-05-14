По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Востока» (ОДУ Востока), потребление электроэнергии в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Востока в апреле 2021 года составило 3 423,1 млн кВт•ч, что на 3,6 % больше аналогичного показателя 2020 года.

Выработка электроэнергии в апреле 2021 года составила 3 686,8 млн кВт•ч, это на 3,7 % больше, чем в апреле прошлого года.

Разница между выработкой и потреблением в ОЭС Востока обусловлена экспортом электроэнергии в КНР и перетоком в ОЭС Сибири.

Тепловые электростанции (ТЭС) в четвертом месяце 2021 года выработали 2 363,1 млн кВт•ч (64,1 % в структуре выработки ОЭС Востока), гидроэлектростанции (ГЭС) – 1 323,8 млн кВт•ч (35,9 % в структуре выработки ОЭС). По сравнению с апрелем прошлого года выработка ТЭС возросла на 2,8 %, выработка ГЭС – на 5,2 %.

В апреле 2021 года потребление электроэнергии возросло по сравнению с аналогичным периодом 2020 года во всех территориальных энергосистемах, кроме энергосистемы Приморского края. Так, в Амурской области потребление составило 758,1 млн кВт•ч, что на 4,0 % больше, чем годом ранее. В Приморской энергосистеме показатель потребления снизился на 1,0 % – до 1 110,1 млн кВт•ч. Потребление электроэнергии в энергосистеме Хабаровского края и Еврейской автономной области в апреле 2021 года выросло на 5,2 %, достигнув величины 885,1 млн кВт•ч. В энергосистеме Республики Саха (Якутия) потребление увеличилось на 9,4 % – до 669,9 млн кВт•ч.

За четыре месяца текущего года потребление электроэнергии в ОЭС Востока составило 16 203,4 млн кВт•ч, что на 4,3 % больше, чем в январе – апреле 2020 года. С поправкой на дополнительный день високосного 2020 года этот показатель увеличился на 5,2 %.

В энергосистеме Амурской области потребление за четыре месяца 2021 года составило 3 475,3 млн кВт•ч, что на 3,3 % больше, чем за январь – апрель прошлого года. Без учета влияния 29 февраля 2020 года рост показателя составил 4,1 %. Потребление электрической энергии в энергосистеме Приморского края выросло на 3,4 %, составив 5 484,7 млн кВт•ч, без учета 29 февраля прошлого года относительный показатель вырос на 4,3 %. В энергосистеме Хабаровского края и Еврейской автономной области потребление увеличилось на 5,4 %, достигнув величины 4 128,8 млн кВт•ч, без учета 29 февраля 2020 года рост потребления составил 6,3 %. В энергосистеме Якутии потребление электроэнергии в январе – апреле текущего года составило 3 114,6 млн кВт•ч, что на 5,9 % выше первых четырех месяцев прошлого года, без учета дополнительного дня високосного года рост составил 6,9 %.

Электростанции ОЭС Востока за январь – апрель 2021 года выработали 16 972,2 млн кВт•ч, что на 4,9 % больше выработки в январе – апреле прошлого года. Без учета 29 февраля 2020 года относительный показатель вырос на 5,8 %. Выработка ТЭС за четыре месяца 2021 года достигла 10 987,5 млн кВт•ч (64,7 % в структуре выработки ОЭС Востока), выработка ГЭС – 5 984,7 млн кВт•ч (35,3 % в структуре выработки ОЭС). По сравнению с январем – апрелем прошлого года выработка ТЭС увеличилась на 6,0 %, выработка ГЭС – на 3,1 %. Без учета дополнительного дня високосного 2020 года выработка ТЭС выросла на 6,8 %, ГЭС – на 4,0 %.

Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в ОЭС Востока складываются из показателей энергосистем Амурской области, Приморского и Хабаровского краев, Еврейской автономной области и Республики Саха (Якутия).

О Филиале АО «СО ЕЭС» ОДУ Востока

Филиал АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Востока» управляет режимами четырех энергосистем ОЭС Востока, расположенных на территории пяти субъектов Российской Федерации: Амурской области, Приморского и Хабаровского краев, Еврейской автономной области, а также Республики Саха (Якутия).

Операционная зона ОДУ Востока охватывает субъекты федерации с площадью 4457,4 тыс. кв. км, в городах и населенных пунктах, расположенных на этой территории, проживают 5,104 млн человек. Объединенную энергосистему Востока образуют 28 электростанций, электрические подстанции класса напряжения 110–500 кВ общей мощностью 39,7 тыс. МВА и линии электропередачи 110–500 кВ общей протяженностью 33 727 км. Суммарная установленная мощность электростанций ОЭС Востока по данным на 01.05.2021 составляет 11 106 МВт.