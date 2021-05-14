В российской столице дан старт проходке тоннеля Калининско-Солнцевской линии метро, к 2023 году в столице появится уникальная ветка метрополитена, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Запускаем ещё одну проходку от "Пыхтино" до "Рассказовки". (...) В течение года мы пройдём эти тоннели, в следующем году пройдём тоннели до "Пыхтино" в другую сторону, до Внуково", - сказал мэр на старте проходки тоннеля Калининско-Солнцевской линии метро.

Он добавил, что в Москве в 2023 году будет создана новая линия метро, по которой можно будет доехать до аэропорта "Внуково". По словам мэра, это "уникальный проект, который будет очень нужен и полезен для москвичей".

В материалах пресс-службы мэра и правительства столицы уточняется, что решение о продлении Калининско-Солнцевской линии метрополитена от станции "Рассказовка" в аэропорт "Внуково" было принято Собяниным в 2017 году. Строительство нового участка метро длиной 4,9 километра с двумя станциями "Пыхтино" и "Внуково" было начато в октябре 2019 году. В 2021 году начата проходка двух однопутных тоннелей длиной 2,12 километров и диаметром 6 метров от "Пыхтино" до "Рассказовки": 20 марта стартовал ТПМК Herrenknecht "Роза", который ведет проходку левого тоннеля. Уже пройдено 260 метров - 12% пути. Вслед за "Розой" 14 мая 2021 году проходку правого перегонного тоннеля начал ТПМК Herrenknecht "Наталия". Завершить сооружение обоих тоннелей планируется весной 2022 года, а завершение строительства участка метрополитена от станции "Рассказовка" в аэропорт "Внуково" планируется в 2023 году.

Собянин добавил, что за последние 10 лет в столичной подземке построена половина того, что было сделано за предыдущие 76 лет. Он добавил, что успешно проходит замена подвижного состава, благодаря чему к 2024 году столичное метро будет "самым молодым в Европе и Америке с точки зрения подвижного состава".

Мэр также поздравил сотрудников метрополитена с 86-летием столичной подземки. По его словам, московское метро является лучшим в мире во многом благодаря уникальному коллективу.

В пресс-службе мэра и правительства столицы уточнили, что с 2011 год по настоящее время правительство Москвы совместно с ОАО "РЖД" ввело в эксплуатацию 309 километров линий, 150 станций, 3 дополнительных вестибюля, Московского метрополитена, МЦК и МЦД, а также 11 электродепо. В планах на 2021 год - завершить строительство 27,4 километров линий и 11 новых станций Московского метро.

Фото: РИА Новости / Илья Питалев

