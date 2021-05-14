Филиал АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистем Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай» (Новосибирское РДУ) приступил к контролю максимально допустимых перетоков активной мощности (МДП) в двух контролируемых сечениях энергосистемы Республики Алтай и Алтайского края с использованием цифровой системы мониторинга запасов устойчивости (СМЗУ).

Контроль максимально допустимых перетоков активной мощности с использованием СМЗУ выполняется в контролируемых сечениях, по которым происходит компенсация дефицита мощности из сети 500 кВ в наиболее крупных промышленных центрах Алтайского края – Барнаульском и Бийском энергорайонах.

Использование СМЗУ для определения МДП при управлении электроэнергетическим режимом энергосистемы Республики Алтай и Алтайского края позволит увеличить степень использования пропускной способности электрической сети до 15 % (на 150 МВт) и в целом обеспечит возможность использования до 1000 МВт ее пропускной способности без снижения уровня надежности электроснабжения потребителей.

СМЗУ – разработанный АО «НТЦ ЕЭС» совместно с АО «СО ЕЭС» программно-технический комплекс, выводящий процесс расчета МДП на принципиально новый уровень. Система предназначена для расчета величины МДП в режиме реального времени, что позволяет учитывать текущие изменения схемно-режимной ситуации в энергосистеме и тем самым обеспечивает дополнительные возможности по использованию пропускной способности электрической сети и выбору оптимального алгоритма управления режимами энергосистемы без снижения уровня ее надежности. В ряде случаев цифровая система может стать альтернативой строительству новых ЛЭП.

Внедрение СМЗУ – это реальный шаг к цифровизации энергетики, наряду с вводом централизованных систем противоаварийной автоматики третьего поколения в энергосистемах и дистанционного управления оборудованием подстанций. Использование в электроэнергетике передовых цифровых технологий позволяет получить значительный положительный эффект за счет построения на их базе более эффективных моделей управления технологическими и бизнес-процессами.

В настоящее время идет активное внедрение комплексов СМЗУ в ЕЭС России. Так, в Объединенной энергосистеме Сибири СМЗУ используется уже на 35 контролируемых сечениях.