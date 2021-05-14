Все объекты федеральной дорожной сети, на которых ведутся работы в регионе

Речь идет об участках дороги Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан, проходящих по Романовскому и Кулундинскому районах.

Возле населенного пункта Закладное (км 225 – км 229) дорожники восстановят транспортно-эксплуатационные характеристики с помощью укладки выравнивающего слоя, а затем выполнят покрытие из асфальтобетонной смеси, произведут укрепление обочин. Сейчас идут работы по ремонту десяти водопропускных труб на участке. Также предстоит обустроить пять съездов с федеральной трассы, заменить дорожные знаки и сигнальные столбики. В районе Кулунды (км 363 – км 376) нанесут защитный слой покрытия с помощью технологии шероховатой поверхностной обработки, тем самым повысив ровность и увеличив коэффициент сцепления. На этой дороге уже идут работы на обходе Павловска (км 55 – км 63) и за селом Мамонтово (км 178 – км 185). Здесь организовано реверсивное движение, регулируемое светофорами.

Автомобильная дорога А-321 Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан получила статус федеральной осенью 2020 года. Это одно из направлений, связывающих Россию со столицей Казахстана, а также популярный туристический маршрут к соленым озерам Алтайского края. В оперативное управление ФКУ Упрдор «Алтай» перешло 389 км дороги (от выезда из Барнаула до пограничного пункта пропуска), из них нормативным требованиям соответствует около 20%. В ближайшие годы предстоит обновить трассу практически на всей протяженности, в том числе перевести в асфальтобетон 45-километровый щебеночный разрыв.