Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство Клинической консультативно-диагностической поликлиники №27 в городе Новосибирске. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

До конца 2022 года в Новосибирске планируют завершить строительство семи медицинских учреждений общей мощностью около 7 тысяч посещений в смену. Соглашение о реализации проекта на условиях государственно-частного партнерства было подписано между правительством Новосибирской области и инфраструктурным холдингом «ВИС» на Российском инвестиционном форуме в Сочи в феврале 2019 года. Регион также был назван в числе лучших субъектов РФ по уровню развития государственно-частного партнерства, механизмы которого используются и для решения задач в рамках нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография». При этом частный партнер обеспечивает не только проектирование и строительство зданий поликлиник, но и их оснащение современными комплексами медоборудования. Дополнительно инвестор взял на себя расходы и по присоединению всех объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, что не было заложено в соглашении.

Как отмечает компания, по ряду объектов были уточнены медико-технические задания, включая новые рекомендации Министерства здравоохранения РФ по оснащению медицинских учреждений, все замечания учтены в проектных документациях. Поликлиники строят в крупных районах жилой застройки Новосибирска и там, где здания действующих медицинских учреждений пришли в аварийное состояние.

Проектной документацией, одобренной экспертизой Новосибирской области, предусмотрено строительство Клинической консультативно-диагностической поликлиники №27 на улице Ереванской в Заельцовском районе Новосибирска. Поликлиника рассчитана на 658 посещений в смену*.

Застройщик – ООО «Седьмая концессионная компания». Проектная организация – ООО «Проектный институт «Тамбовпроект»

*Информация подготовлена на основе открытых источников.

Фото: жить-в-россии.рф