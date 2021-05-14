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В Пятигорске к земельным участкам для многодетных семей проведут коммуникации

В Пятигорске к земельным участкам для многодетных семей проведут коммуникации

14 мая 2021, 15:30
Рубрика: Контракты
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство Электроэнергетика 
Источник: stapravda.ru

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В Пятигорске построят три подстанции и внутриплощадочные инженерные сети к 286 земельным участкам для многодетных семей в микрорайоне «Молодежный». Такая договоренность достигнута с АО «Пятигорскэнерго». Об этом сообщил глава города Дмитрий Ворошилов на своей странице в Instagram.

«Финансирование будет осуществляться за счёт местного бюджета. Вопрос о внесении соответствующих изменений в бюджет города будет решен на заседание городской Думы, которое состоится 1 июля», — рассказал градоначальник.

В этом году построят первую подстанцию и воздушные сети, в следующем — вторую. На 2023 год запланировано возведение третьей подстанции.

Ранее губернатор Ставрополья Владимир Владимиров заявлял, что край может стать поставщиком оптоволоконного кабеля для других регионов.

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Источник: stapravda.ru

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