В Пятигорске построят три подстанции и внутриплощадочные инженерные сети к 286 земельным участкам для многодетных семей в микрорайоне «Молодежный». Такая договоренность достигнута с АО «Пятигорскэнерго». Об этом сообщил глава города Дмитрий Ворошилов на своей странице в Instagram.

«Финансирование будет осуществляться за счёт местного бюджета. Вопрос о внесении соответствующих изменений в бюджет города будет решен на заседание городской Думы, которое состоится 1 июля», — рассказал градоначальник.

В этом году построят первую подстанцию и воздушные сети, в следующем — вторую. На 2023 год запланировано возведение третьей подстанции.

Ранее губернатор Ставрополья Владимир Владимиров заявлял, что край может стать поставщиком оптоволоконного кабеля для других регионов.