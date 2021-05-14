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В православную гимназию Ноябрьска ударила молния, которая спровоцировала пожар

В православную гимназию Ноябрьска ударила молния, которая спровоцировала пожар

14 мая 2021, 16:45
Рубрика: Происшествия
Метки: ПОЖАР, ЗАМЫКАНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ZNAK

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Пожар в Ноябрьской православной гимназии локализован. Площадь возгорания составила около двух квадратных метров. Никто не пострадал, всех учащихся и учителей — 148 человек — оперативно эвакуировали из помещений на улицу. Об этом Znak.com рассказали в ГУ МЧС по ЯНАО.

Сообщение о возгорании поступило в пожарную часть Ноябрьска в 10 часов 40 минут. В гимназии воспламенилась электрощитовая. Здание учреждения деревянное, объект относится к социально значимым, эвакуация прошла за минуты. На место выехали девять единиц техники и 26 пожарных.

Уже после выхода на улицу дети и учителя рассказывали, что начало пожара было похоже на удар молнии. На улице в это время шел дождь, а после звука грома всех начали выводить на улицу. «Забирала детей со школы, девочки плачут, напугались, сын говорит — так ударила молния, что земля содрогнулась», — написала в группе «Происшествия Ноябрьск» соцсети «ВКонтакте» мать школьников Мария.

НОУ «Ноябрьская православная гимназия» основана в 2000 году, в настоящее время в ней обучаются 139 учеников разного возраста.

Фото: Группа «Происшествия Ноябрьск» / «ВКонтакте»

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Источник: ZNAK

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