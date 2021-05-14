11 мая 2021 г. состоялась первая встреча молодых профессионалов, представляющих российский и австрийский национальные комитеты Мирового энергетического совета. Событие открыли исполнительный директор Ассоциации «РНК МИРЭС» Алексей Господарев и генеральный секретарь Австрийского национального комитета МИРЭС Роберт Кобау.

«В 2022 году Санкт-Петербург принимает юбилейный 25-й Мировой энергетический конгресс, в рамках которого состоится Конгресс Будущих лидеров энергетики. В этой связи для нас как принимающей стороны очень важно вовлечение молодых профессионалов отрасли в подготовку такого престижного международного события в России», - отметил Алексей Господарёв. В ответном слове генеральный секретарь МИРЭС в Австрии Роберт Кобау рассказал о значительном потенциале австро-российского диалога в области энергетики, а также поделился ожиданиями от предстоящего конгресса в «культурной» столице России. «Отрадно, что мы открыли новую страницу сотрудничества между двумя национальными комитетами России и Австрии, и я особенно рад, что это взаимодействие началось с нашей молодёжи, за которой бесспорно будущее мировой энергетики», - сказал Роберт Кобау.

Генеральный секретарь МИРЭС в Австрии также выразил надежду, что молодые профессионалы из Австрии вместе с молодежными представителями других национальных комитетов будут приглашены к подготовке молодежной программы 25-го МЭК.

В рамках встречи приняли участие 30 молодых специалистов в области энергетики России и Австрии. С российской стороны во встрече приняли участие молодые специалисты Госкорпорация «Росатом», ПАО «Интер РАО», ПАО «Газпром нефть», ПАО «Россети», МЭА БРИКС, с австрийской стороны – Verbund AG, Energienetze Steiermark, FSIGHT, INNIO Group, d-fine, AIT, Горного университета г. Леобен и Технического университета г. Граца. Дискуссия была посвящена вопросам видения двух стран по развитию ВИЭ и технологий улавливания углерода, достижению Цели устойчивого развития №7 ООН, развитию водородных рынков в Европе и декарбонизации нефтегазового бизнеса.

В дальнейшем молодежными сообществами национальных комитетов России и Австрии будут проработаны форматы совместной подготовки к Конгрессу Будущих лидеров энергетики, а также содержательное наполнение двусторонней молодежной энергетической повестки.

Событие проходит в рамках инициативы «Молодые профессионалы энергетики: Создавая мосты» («Young Energy Professionals: Building Bridges»), представленной Российским национальным комитетом МИРЭС и направленной на развитие профессионального и экспертного диалога молодых специалистов из организаций-членов Ассоциации «РНК МИРЭС» с молодежными сообществами национальных комитетов стран Совета.

Источник: РНК МИРЭС