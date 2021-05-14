Специалисты «Россети Центр и Приволжье Нижновэнерго» осуществили технологическое присоединение еще двух многоквартирных домов жилого комплекса «Новинки Smart City» в Богородском районе Нижегородской области. Электроснабжение получили дома №16 и №17, электричеством обеспечены 104 квартиры.

Отметим, что сейчас в жилом комплексе ведутся работы по строительству школы на 1500 учеников и детского сада. Эти объекты энергетики планируют подключить во втором квартале 2021 года.

В рамках программы по восстановлению прав обманутых дольщиков, работы по обеспечению ЖК «Новинки Smart City» необходимыми мощностями начались осенью 2019 года. Результатом первого и второго этапа мероприятий стало присоединение к электросетям энергокомпании восьми жилых домов. Всего к электроснабжению будет подключено 25 жилых домов. Общая мощность подключения составит 3,7 МВт.

Строительство жилого комплекса «Новинки Smart City» в Богородском районе началось в 2014 году и неоднократно приостанавливалось. Строительство было возобновлено благодаря решению правительства Нижегородской области. Электросетевая компания взяла на себя обязательства по своевременному подключению новых домов к электроснабжению. Для обеспечения качественного и надежного энергоснабжения жителей ЖК «Smart City» создана система электроснабжения с самым современным оборудованием.