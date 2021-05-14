ООО "Востокэлектрооборудование": 15 лет позитивного развития

В мае 2021 года исполняется 15 лет, как ООО «Востокэлектрооборудование» является официальным дилером ЗАО «ЗЭТО» в Дальневосточном федеральном округе.

Как представитель ЗАО «ЗЭТО», ООО «Востокэлектрооборудование» вносит значительный вклад в развитие энергетической отрасли и обеспечения энергетической безопасности Дальнего Востока. Свою основную задачу компания видит в том, чтобы предлагать энергопредприятиям региона качественную замену морально устаревшего оборудования на новое, ориентируясь на потребность и финансовые возможности заказчика.

20–22 мая 2021 года ООО «Востокэлектрооборудование» принимает участие в выставке «Энергетика ДВ региона – 2021. Автоматизация. Безопасность. Связь», которая пройдет в г. Хабаровск, где представит современные электротехнические решения производства ЗАО «ЗЭТО».

Выставка проходит ежегодно и является традиционным местом встреч представителей бизнеса, науки и административных структур региона. Административная и отраслевая поддержка выставки предоставлена Министерством экономического развития Хабаровского края и Комитетом Правительства Хабаровского края по развитию топливно- энергетического

Запланировать встречи в рамках выставки можно связавшись с ООО «Востокэлектрооборудование» по тел.: (4212) 45-63-31 и e-mail: veo@mail.redcom.ru

Поздравляем нашего надежного дилера с юбилеем и желаем дальнейшего позитивного развития на благо обеспечения надежного электроснабжения дальневосточного федерального округа.