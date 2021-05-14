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Приглашаем принять участие в Международном Саммите "СПГ и Водород – будущее газового рынка России"

Приглашаем принять участие в Международном Саммите СПГ и Водород – будущее газового рынка России

14 мая 2021, 09:30
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: ВОДОРОДНАЯ ЭНЕРГЕТИКА, РНК СИГРЭ, СПГ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: РНК СИГРЭ

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Компания WISDOM приглашает к участию на международный Саммит «СПГ и Водород – будущее газового рынка России», который состоится 8-10 июня в Москве в очном формате.

В Саммите примут участие ведущие игроки рынка: министерства, нефтегазовые и энергетические компании, операторы СПГ-проектов, представители региональных органов государственной власти, российские и международные производители и поставщики оборудования, порты и другие.

С этим приглашением через Ассоциацию «РНК СИГРЭ» Вы получаете право на 15% скидку.

Для этого введите Ваш ВИП код: WmCIGRE при РЕГИСТРАЦИИ.

Для детальной информации и регистрации на Саммит проходите по ссылке: https://www.gas-event.com.

Либо обращайтесь к Директору Саммита: Сергеенков Семён semjon@wisdom.events.

Среди докладчиков Саммита:

  • ДАЙСУКЕ ХАРАДА, Директор Проектов Отдела Исследований и Анализа, Проектная Группа по Российскому Региону, JOGMEC – Japan Oil, Gas and Metals National Corporation;
  • СВЕТЛАНА ГРИШАНКОВА, Управляющий директор, RAEX-Europe;
  • БОЯНА АЧОВСКИ, Генеральный Секретарь, Gas Infrastructure Europe;
  • ЙОРГО ЧАТЗИМАРКАКИС, Генеральный Секретарь, Hydrogen Europe;
  • БЛЭЙК ЛИТТАУЭР, Президент, Puget LNG;
  • СЕРГЕЙ ИВАНОВ, Директор, MABUX;
  • PAUL BOGERS, VP Hydrogen, Shell;
  • и многие другие.

С полным списком докладчиков можно ознакомиться по ссылке https://www.gas-event.com/speakers/.

Главные темы Саммита:

  • Обзоры мировых и российских рынков природного газа, ГМТ, Бункеровки. Государственное регулирование.
  • ESG-стратегии на российском рынке газа
  • Реализация СПГ-проектов в России. Планы, сроки, реализация.
  • Организация инфраструктуры для СПГ-бункеровки.
  • Порты России. Основные результаты 2020. Тренды и вызовы.
  • Развитие сетей АГНКС и КРИО-АЗС
  • Углеродно-нейтральный СПГ

Фокус день: ВОДОРОД в России:

  • Дорожная карта «Развитие водородной энергетики в России до 2024 года»
  • Законодательная поддержка производства водорода в России
  • Международный опыт и мировые технологии для российской действительности. Локализации иностранных технологий

Не упустите шанс присоединиться к участию в Саммите и воспользуйтесь всеми возможностями для поиска новых клиентов и развития своего бизнеса! 

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Источник: РНК СИГРЭ

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