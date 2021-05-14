Компания WISDOM приглашает к участию на международный Саммит «СПГ и Водород – будущее газового рынка России», который состоится 8-10 июня в Москве в очном формате.

В Саммите примут участие ведущие игроки рынка: министерства, нефтегазовые и энергетические компании, операторы СПГ-проектов, представители региональных органов государственной власти, российские и международные производители и поставщики оборудования, порты и другие.

С этим приглашением через Ассоциацию «РНК СИГРЭ» Вы получаете право на 15% скидку.

Для этого введите Ваш ВИП код: WmCIGRE при РЕГИСТРАЦИИ.

Для детальной информации и регистрации на Саммит проходите по ссылке: https://www.gas-event.com.

Либо обращайтесь к Директору Саммита: Сергеенков Семён semjon@wisdom.events.

Среди докладчиков Саммита:

ДАЙСУКЕ ХАРАДА , Директор Проектов Отдела Исследований и Анализа, Проектная Группа по Российскому Региону, JOGMEC – Japan Oil, Gas and Metals National Corporation;

, Директор Проектов Отдела Исследований и Анализа, Проектная Группа по Российскому Региону, JOGMEC – Japan Oil, Gas and Metals National Corporation; СВЕТЛАНА ГРИШАНКОВА , Управляющий директор, RAEX-Europe;

, Управляющий директор, RAEX-Europe; БОЯНА АЧОВСКИ , Генеральный Секретарь, Gas Infrastructure Europe;

, Генеральный Секретарь, Gas Infrastructure Europe; ЙОРГО ЧАТЗИМАРКАКИС , Генеральный Секретарь, Hydrogen Europe;

, Генеральный Секретарь, Hydrogen Europe; БЛЭЙК ЛИТТАУЭР , Президент, Puget LNG;

, Президент, Puget LNG; СЕРГЕЙ ИВАНОВ , Директор, MABUX;

, Директор, MABUX; PAUL BOGERS , VP Hydrogen, Shell;

, VP Hydrogen, Shell; и многие другие.

С полным списком докладчиков можно ознакомиться по ссылке https://www.gas-event.com/speakers/.

Главные темы Саммита:

Обзоры мировых и российских рынков природного газа, ГМТ, Бункеровки. Государственное регулирование.

ESG-стратегии на российском рынке газа

Реализация СПГ-проектов в России. Планы, сроки, реализация.

Организация инфраструктуры для СПГ-бункеровки.

Порты России. Основные результаты 2020. Тренды и вызовы.

Развитие сетей АГНКС и КРИО-АЗС

Углеродно-нейтральный СПГ

Фокус день: ВОДОРОД в России:

Дорожная карта «Развитие водородной энергетики в России до 2024 года»

Законодательная поддержка производства водорода в России

Международный опыт и мировые технологии для российской действительности. Локализации иностранных технологий

Не упустите шанс присоединиться к участию в Саммите и воспользуйтесь всеми возможностями для поиска новых клиентов и развития своего бизнеса!