Новый кабельный холдинг. На рынке сформирован консорциум
14 мая 2021, 09:30
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: ВОДОРОДНАЯ ЭНЕРГЕТИКА, РНК СИГРЭ, СПГ
Отрасль: Электроэнергетика
Компания WISDOM приглашает к участию на международный Саммит «СПГ и Водород – будущее газового рынка России», который состоится 8-10 июня в Москве в очном формате.
В Саммите примут участие ведущие игроки рынка: министерства, нефтегазовые и энергетические компании, операторы СПГ-проектов, представители региональных органов государственной власти, российские и международные производители и поставщики оборудования, порты и другие.
С этим приглашением через Ассоциацию «РНК СИГРЭ» Вы получаете право на 15% скидку.
Для этого введите Ваш ВИП код: WmCIGRE при РЕГИСТРАЦИИ.
Для детальной информации и регистрации на Саммит проходите по ссылке: https://www.gas-event.com.
Либо обращайтесь к Директору Саммита: Сергеенков Семён semjon@wisdom.events.
Среди докладчиков Саммита:
С полным списком докладчиков можно ознакомиться по ссылке https://www.gas-event.com/speakers/.
Главные темы Саммита:
Фокус день: ВОДОРОД в России:
Не упустите шанс присоединиться к участию в Саммите и воспользуйтесь всеми возможностями для поиска новых клиентов и развития своего бизнеса!
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