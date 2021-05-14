"Роснефть" запустила газовый проект "Роспан"

"Роснефть" объявила о запуске своего газового проекта "Роспан" в I квартале 2021 года. Об этом сообщил в ходе телеконференции с инвесторами вице-президент "Роснефти" по внутреннему сервису Эрик Лирон.

"В отношении природного газа мы хотим объявить, что в первом квартале 2021 года компания запустила свой флагманский газовый проект под названием "Роспан". Проект обеспечит ежегодную добычу газа в более, чем 20 млрд куб. м, добычу 5 млн тонн газового конденсата и более 1 млн пропана и бутана", - отметил он. "На текущий момент обе технологичные линии уже введены в эксплуатацию. Железнодорожный терминал для отгрузки пропана и бутана также был запущен, вся необходимая трубопроводная инфраструктура уже имеется и производственный потенциал уже полностью технически подтвержден", - добавил он.

"Роспан Интернешнл" - дочерняя компания "Роснефти", осуществляет добычу газа и газового конденсата на Восточно- Уренгойском и Ново- Уренгойском лицензионных участках. Предприятие станет основным центром роста добычи природного газа "Роснефти" в Ямало-Ненецком автономном округе. Суммарные запасы углеводородов составляют около 891 млрд куб. м природного газа и порядка 207 млн тонн газового конденсата и нефти.

Ожидается, что годовая добыча газа на проекте превысит 21 млрд куб. м, добыча жидких углеводородов достигнет объема свыше 5 млн тонн, а производство пропан-бутана технического превысит 1 млн тонн.