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АО "Мособлэнерго" заменит 6,3 км воздушных линий электропередачи в Коломне

АО Мособлэнерго заменит 6,3 км воздушных линий электропередачи в Коломне

17 мая 2021, 15:45
Рубрика: Модернизация
Метки: МОСОБЛЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "Мособлэнерго"

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АО «Мособлэнерго» в 2021 году планирует заменить провода воздушных линий электропередачи общей протяженностью 6,3 км в Коломне. Работы пройдут в рамках программы капитального ремонта, реализуемой компанией, для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей.

В текущем году работы по замене провода на самонесущий изолированный (СИП) планируется провести на участках воздушных линий электропередачи 0,4 кВ, расположенных на улицах: Бочманово, Школьная, Пролетарская, Кирова, Центральная, Свободы, Товарищеская, Менделеева, Мечникова, Жуковского.

Также в 2021 году в Коломне АО «Мособлэнерго» продолжит реализовать инвестиционную программу. В ее рамках запланирована реконструкция трансформаторной подстанции, расположенной в Коломне на ул. Дорфа, с заменой двух силовых трансформаторов 400 кВА на 630 кВА. Также реконструкция воздушной линии 0.4 кВ в поселке Лесной общей протяженностью более 1000 м. Линия обеспечивает электроснабжением более 500 потребителей.

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Источник: АО "Мособлэнерго"

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