Специалисты филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго» успешно осваивают прогрессивный метод производства работ под напряжением без отключения потребителей.Первопроходцами в проведении работ без снятия напряжения стали работники производственного отделения «Центральные электрические сети». Бригада распределительных сетей Кояновского участка Пермского района электрических сетей в составе мастера Алексея Терентьева и электромонтеров Сергея Майсака, Рудольфа Акбашева и Шамиля Ахметзянова выполнила работу по наряду в действующей электроустановке под напряжением в поселке Кояново.

Энергетики произвели замену дефектных изоляторов на воздушной линии электропередачи 0,4 кВ № 1 от ТП-66217. Работы выполнялись со строгим соблюдением всех мероприятий, предусмотренных разработанной технологической картой, с использованием современных изолирующих приспособлений и средств индивидуальной защиты.

Все действия были проведены под контролем заместителя главного инженера – начальника управления производственной безопасности и производственного контроля филиала «Пермэнерго» Максима Зубенина, заместителя главного инженера по эксплуатации Центральных электрических сетей Павла Семерикова, начальника службы распределительных сетей ПО «Центральные электрические сети» Алексея Драйлинга.

Применение новых технологий производства работ позволило выполнить все мероприятия без отключения потребителей от электроснабжения. Если бы работы выполнялись обычным способом, без электроэнергии в течение нескольких часов оставалось бы порядка 70 домовладений.

Необходимо отметить, что пилотному проекту по проведению реальных работ без отключения электроснабжения предшествовало обучение персонала в специализированном учебном центре, а также отработка практических навыков на полигоне ПО «Центральные электрические сети».В производственном отделении «Центральные электрические сети» уже разработан дальнейший план-график выполнения работ под напряжением в сети 0,4 кВ.

В ближайшее время ремонтные работы под напряжением начнет проводить и персонал производственного отделения «Пермские городские электрические сети».Внедрение технологии производства работ под напряжением – важный шаг в рамках реализации клиентоориентированного подхода. При этом при переходе на новый метод работы снижается недоотпуск электроэнергии, сокращается время выполнения работ, увеличивается срок службы коммутационнного оборудования.

Компания «Россети Урал» планирует внедрять современную форму технического обслуживания распределительных электросетей на всей территории обслуживания. В перспективе будет увеличиваться количество бригад, которые пройдут обучение по проведению работ под напряжением. Энергетики смогут, не снимая напряжения, ремонтировать воздушные линии электропередачи, производить монтаж ответвлений к потребителям, проводить наладку сетей уличного освещения, перетягивать провод, менять изоляторы и устанавливать счетчики.