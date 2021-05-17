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Кольцевая автодорога появится в игорной зоне "Приморье"

Кольцевая автодорога появится в игорной зоне Приморье

17 мая 2021, 12:30
Рубрика: Контракты
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 
Источник: primorsky.ru

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Фото – АО «Корпорация развития Приморского края»

В 2022 году завершится строительство двух участков автомобильной дороги на территории интегрированного развлекательного курорта «Приморье». Это позволит обеспечить подъездные пути ко всем инвестиционным площадкам действующих и будущих инвесторов.

Как рассказал исполнительный директор АО «Корпорация развития Приморского края» Игорь Трофимов, с наступлением положительных температур специалисты компании ООО «СПЕЦСУ» приступили к подготовке бетонно-щебеночного основания и установке бордюров. Общая протяженность сектора №7 автодороги составляет 1,3 километра.

«Данный участок дороги ведет к участку компании “Даймонд Форчун”, на котором будет построен гостинично-развлекательный комплекс Imperial, и к свободному участку №24, который доступен для инвесторов», – уточнил он.

Завершение строительства указанного участка автодороги планируется в начале осени. Также компания «СПЕЦСУ» выиграла тендер на выполнение работ по строительству восьмого сектора автодороги протяженностью почти 1 километр.

«Его строительство начнется в 2021 году и завершится в 2022-м. Участок будет стыковаться с сектором №6 дороги, который уже построен и располагается возле действующего объекта “Шамбала” и озера Черепашье», – обозначил Игорь Трофимов.

Всего в игорной зоне «Приморье» проектом планировки территории предусмотрено 10 секторов автодороги общей протяженностью почти 12,4 километра. Строительство объектов дорожной инфраструктуры ведется за счет государственных средств – это мера поддержки для инвесторов. На сегодняшний день выполнено более 50% работ.

Напомним, в рамках проекта игорно-развлекательного курорта «Приморье» планируется создать 12 гостиничных комплексов с казино (3*,4*,5*), а также развлекательные объекты для семейного и молодежного отдыха, в частности яхт-клуб, горнолыжный склон, аквапарк, концертный зал, ночной клуб, торгово-развлекательные центры, пляжную территорию, прогулочную и парковую зону. Два первых объекта – Tigre de Cristal и «Шамбала» – уже введены в эксплуатацию.

 

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Источник: primorsky.ru

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