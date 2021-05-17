Кольцевая автодорога появится в игорной зоне "Приморье"

Фото – АО «Корпорация развития Приморского края»

В 2022 году завершится строительство двух участков автомобильной дороги на территории интегрированного развлекательного курорта «Приморье». Это позволит обеспечить подъездные пути ко всем инвестиционным площадкам действующих и будущих инвесторов.

Как рассказал исполнительный директор АО «Корпорация развития Приморского края» Игорь Трофимов, с наступлением положительных температур специалисты компании ООО «СПЕЦСУ» приступили к подготовке бетонно-щебеночного основания и установке бордюров. Общая протяженность сектора №7 автодороги составляет 1,3 километра.

«Данный участок дороги ведет к участку компании “Даймонд Форчун”, на котором будет построен гостинично-развлекательный комплекс Imperial, и к свободному участку №24, который доступен для инвесторов», – уточнил он.

Завершение строительства указанного участка автодороги планируется в начале осени. Также компания «СПЕЦСУ» выиграла тендер на выполнение работ по строительству восьмого сектора автодороги протяженностью почти 1 километр.

«Его строительство начнется в 2021 году и завершится в 2022-м. Участок будет стыковаться с сектором №6 дороги, который уже построен и располагается возле действующего объекта “Шамбала” и озера Черепашье», – обозначил Игорь Трофимов.

Всего в игорной зоне «Приморье» проектом планировки территории предусмотрено 10 секторов автодороги общей протяженностью почти 12,4 километра. Строительство объектов дорожной инфраструктуры ведется за счет государственных средств – это мера поддержки для инвесторов. На сегодняшний день выполнено более 50% работ.