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Курские власти направят 12 млрд рублей кредитов на инженерную и социальную инфраструктуру

Курские власти направят 12 млрд рублей кредитов на инженерную и социальную инфраструктуру

17 мая 2021, 17:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: ТАСС

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Курская область вошла в перечень пилотных регионов, реализующих инфраструктурные кредиты и облигации, более 12 млрд рублей направят на строительство в регионе водоводов, школ, поликлиник, детских садов и автодорог. Об этом в понедельник на оперативном совещании администрации области сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

В ходе оглашения послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил о том, что регионы получат не менее 500 млрд рублей инфраструктурных кредитов под 3% годовых сроком на 15 лет.

"Мы с коллегами подготовили несколько проектов, которые на площадке правительства РФ были обобщены, и по результатам Курская область входит в число пяти пилотных субъектов России, которые будут реализовывать инфраструктурные облигации и кредиты. В общей сумме предполагается предоставление области инфраструктурных облигаций и кредитов в объеме 12, 4 млрд рублей", - сказал Старовойт.

Как отметил губернатор, кредиты и облигации направят на строительство инженерной и социальной инфраструктуры на четырех площадках в Курске. Поддержанные в правительстве РФ проекты предполагают возведение детских садов, школ, поликлиник, водоводов, автомобильных дорог и проспекта.

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Источник: ТАСС

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