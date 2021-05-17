На Колымской ГЭС завершился плановый ремонт гидроагрегата № 2

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17 мая 2021, 15:00
Рубрика: Модернизация
Метки: КОЛЫМСКАЯ ГЭС, РУСГИДРО
Отрасль: Электроэнергетика
В соответствии с графиком ремонта основного оборудования на Колымской ГЭС ПАО «Колымаэнерго» (входит в Группу РусГидро) завершился текущий ремонт гидроагрегата № 2, который начался 1 февраля текущего года и закончился 15 мая.
Работники Колымской ГЭС отремонтировали главный, вспомогательный и регуляторный генераторы. Отрегулировали систему торможения, а также выполнили проверку и наладку систем возбуждения и релейной защиты гидроагрегата.
На гидротурбинной установке проведен осмотр напорного водовода и отсасывающей трубы. Помимо этого, произведена чистка щита гидротехнических измерений и турбинного подшипника, выполнена дефектоскопия камеры рабочего колеса.
Текущий ремонт основных узлов гидроагрегатов проводится ежегодно и призван повысить надежность работы оборудования гидроэлектростанции и обеспечить его дальнейшую безопасную эксплуатацию.
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