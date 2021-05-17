На Колымской ГЭС завершился плановый ремонт гидроагрегата № 2

В соответствии с графиком ремонта основного оборудования на Колымской ГЭС ПАО «Колымаэнерго» (входит в Группу РусГидро) завершился текущий ремонт гидроагрегата № 2, который начался 1 февраля текущего года и закончился 15 мая.

Работники Колымской ГЭС отремонтировали главный, вспомогательный и регуляторный генераторы. Отрегулировали систему торможения, а также выполнили проверку и наладку систем возбуждения и релейной защиты гидроагрегата.

На гидротурбинной установке проведен осмотр напорного водовода и отсасывающей трубы. Помимо этого, произведена чистка щита гидротехнических измерений и турбинного подшипника, выполнена дефектоскопия камеры рабочего колеса.

Текущий ремонт основных узлов гидроагрегатов проводится ежегодно и призван повысить надежность работы оборудования гидроэлектростанции и обеспечить его дальнейшую безопасную эксплуатацию.