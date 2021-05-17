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17 мая 2021, 15:15
Рубрика: Контракты
Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Горнодобывающая промышленность Строительство
Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на технический проект отработки запасов угля участка «Северный Маганак» II очередь» в Кемеровской области. По итогам государственной экспертизы выдано положительное заключение.
Лицензионный участок «Поле шахты Северный Маганак» Прокопьевского каменноугольного месторождения расположен в Прокопьевско-Киселевском геолого-экономическом районе Кузбасса. Лицензией на геологическое изучение и освоение запасов месторождения владеет ООО «Шахта №12». Добыча ведется на территории города Прокопьевск в Кемеровской области.
Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрена доработка оставшихся балансовых запасов каменного угля в границах второй очереди участка «Северный Маганак». Проектный уровень добычи – 1 млн тонн в год. Расширение границ действующего разреза осуществляется без создания дополнительной инфраструктуры.
В процессе отработки участка сформируют внешний отвал вскрышных пород «Западный». Для сбора и отвода подземных и поверхностных стоков в выработке устроят карьерные водосборники и систему напорных трубопроводов для перекачки сточных вод в очистные сооружения.
Для транспортировки угля с разреза «Северный Маганак» на железнодорожную станцию «Центральные Копи» и для вывоза вскрышных пород с участка добычи на внешний отвал проложат углевозную автодорогу протяженностью около 1358,27 м.
Генеральный проектировщик – ООО «Проект-Сервис».
Фото: kuzpress.ru
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