Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на технический проект отработки запасов угля участка «Северный Маганак» II очередь» в Кемеровской области. По итогам государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Лицензионный участок «Поле шахты Северный Маганак» Прокопьевского каменноугольного месторождения расположен в Прокопьевско-Киселевском геолого-экономическом районе Кузбасса. Лицензией на геологическое изучение и освоение запасов месторождения владеет ООО «Шахта №12». Добыча ведется на территории города Прокопьевск в Кемеровской области.

Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрена доработка оставшихся балансовых запасов каменного угля в границах второй очереди участка «Северный Маганак». Проектный уровень добычи – 1 млн тонн в год. Расширение границ действующего разреза осуществляется без создания дополнительной инфраструктуры.

В процессе отработки участка сформируют внешний отвал вскрышных пород «Западный». Для сбора и отвода подземных и поверхностных стоков в выработке устроят карьерные водосборники и систему напорных трубопроводов для перекачки сточных вод в очистные сооружения.

Для транспортировки угля с разреза «Северный Маганак» на железнодорожную станцию «Центральные Копи» и для вывоза вскрышных пород с участка добычи на внешний отвал проложат углевозную автодорогу протяженностью около 1358,27 м.

Генеральный проектировщик – ООО «Проект-Сервис».

Фото: kuzpress.ru