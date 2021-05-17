Не распространяющие горение заполняющие компаунды для кабелей

Заполняющие кабельные компаунды на основе полипропилена серии Superbulk® легче, прочнее и безопаснее, чем традиционные альтернативные материалы. Эти компаунды могут быть изготовлены в соответствии с конкретными технологическими требованиями и поставляются в различных вариантах цветов, с различными уровнями фибриллярной структуры, различными диаметрами волокна, значением прочности на разрыв и относительного удлинения.

Поскольку полипропиленовые заполняющие кабельные компаунды Superbulk® используются в виде нитей и лент, они намного более гибкие, чем пенополипропилен или гранулы полипропилена. Эти компаунды могут использоваться отдельно или в сочетании с другими материалами, они пригодны практически для любой комбинации.

Не распространяющие горение и не содержащие галогенов кабельные компаунды ZHFR Superbulk были разработаны в соответствии со строгими стандартами военной, транспортной и энергетической отраслей. Используемые самостоятельно или с другими материалами, они обеспечивают дополнительные свойства нераспространения горения кабелям, предназначенным для эксплуатации в критически важных системах. Компаунды ZHFR Superbulk, используемые в настоящее время в продуктах, одобренных NAVSEA (Управление по разработке морских систем ВМФ США), обеспечивают исключительно высокий уровень нераспространения горения, отсутствие галогенов, кислотных газов, низкий уровень дымовыделения. Эти материалы соответствуют критериям Регламентов REACH и RoHS, помогают подавить и затушить пожар до того, как он выйдет из-под контроля.

Компания Web Industries (г. Мальборо, штат Массачусетс, США), производитель полипропиленовых компаундов типа Superbulk для заполнения кабелей, является одним из крупнейших и самых диверсифицированных поставщиков. Компания помогает клиентам из отраслей по производству авиационно-космического, медицинского оборудования, средств для дома и личной гигиены и товаров промышленного назначения ускорить их успешный выход на рынок, используя тесные, основанные на доверии отношения для разработки решений, точно адаптированных к их потребностям. С момента зарождения проекта и до его коммерческой реализации компания Web Industries предлагает креативные решения, основанные на глубоких знаниях и большом опыте.