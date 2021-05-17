Регионы смогут оперативнее расселять аварийный жилищный фонд

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление, благодаря которому субъекты РФ смогут с опережением установленных сроков выполнять программы по расселению аварийного жилищного фонда.

Документом внесены изменения в порядок предоставления субсидий Фонду содействия реформированию ЖКХ, который затем направляет финансирование в регионы. Корректировка позволит субъектам получать средства на расселение аварийного жилья на перспективу благодаря тому, что минимальным этапом региональной адресной программы будет считаться не только текущий год, но и последующие периоды.

Переселение граждан из аварийного жилья находится на особом контроле в Минстрое. Всего по программе за 2019-2021 годы переселено 186 тыс. человек из 3 млн кв. м аварийного жилья. С начала 2021 года переселено уже более 50 тысяч человек.

Принятое постановление позволит субъектам РФ ускорить расселение аварийного жилищного фонда в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда».