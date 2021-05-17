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"Россети ФСК ЕЭС" обновят 139 выключателей на 30 подстанциях Дальнего Востока

Россети ФСК ЕЭС обновят 139 выключателей на 30 подстанциях Дальнего Востока

17 мая 2021, 13:45
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети ФСК ЕЭС

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«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») приступила к капитальному ремонту коммутационного оборудования на энергообъектах Дальнего Востока. Всего будет обновлено 139 выключателей разного класса напряжения на 30 подстанциях в Республике Саха (Якутия), Амурской и Еврейской автономной областях, Хабаровском и Приморском краях. Работы проводятся в рамках подготовки магистрального сетевого комплекса к зимнему максимуму нагрузок.

Выключатели являются элементами подстанционного оборудования. Они предназначены для отключения электрической цепи, в случае возникновения коротких замыканий. Своевременный ремонт выключателей позволяет поддерживать оборудование в рабочем состоянии, не допуская возникновения аварийных ситуаций.

Наибольший объем работ запланирован в Амурской области. На 13 подстанциях отремонтируют 82 выключателя.

В настоящее время приступили к работам на подстанции 220 кВ «Призейская». Здесь обновят 19 элегазовых выключателей 10 кВ. Энергообъект обеспечивает электроснабжение населенных пунктов северных территорий Амурской области, в том числе станций Байкало-Амурской железнодорожной магистрали.

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Источник: Россети ФСК ЕЭС

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