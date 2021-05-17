«Россети Юг» завершила ремонт воздушной линии 110 кВ «Волжская ТЭЦ-2 – Волжская №1», повысив надежность энергообеспечения двух ключевых предприятий, расположенных в г. Волжском Волгоградской области.

От исправного технического состояния трехкилометровой воздушной линии зависит бесперебойная подача электричества одному из крупнейших в России производителей стальных труб – Волжскому трубному заводу. Продукция металлургического гиганта используется в нефтяной и газовой отраслях, энергетике, машиностроении, коммунальном хозяйстве и химической промышленности. Являясь флагманом отечественной трубной отрасли, предприятие составляет надежную основу социальной стабильности региона. Здесь работает порядка 10 тысяч человек, для которых созданы современные рабочие места и обеспечены социальные гарантии. Волжский трубный является активным участником и организатором благотворительных акций, общественных фондов и организаций Волгоградской области.

Другое предприятие, запитанное от этой линии электропередачи, - лидер областного агропромышленного комплекса. Современный высокотехнологичный тепличный комплекс «Ботаника» выращивает овощи без применения химикатов и с соблюдением самых высоких стандартов качества продукции. Для обеспечения растений теплом и углекислым газом предприятие использует энергоблок с котельной и газопоршневыми установками.

В ходе ремонтных работ на ВЛ 110 кВ «Волжская ТЭЦ-2 – Волжская №1» энергетики заменили на новые дефектные изоляторы и восстановили фундаменты двух металлических опор.