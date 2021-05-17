 
Модернизация

Сахалинэнерго подключает к электросетям новый тепличный комплекс в Южно-Сахалинске

Сахалинэнерго подключает к электросетям новый тепличный комплекс в Южно-Сахалинске

17 мая 2021, 09:12
Рубрика: Модернизация
Метки: САХАЛИНЭНЕРГО, РУСГИДРО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ПАО "РусГидро"

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
165

Специалисты Распределительных сетей (филиал ПАО «Сахалинэнерго», входит в Группу РусГидро) завершают работы по технологическому присоединению к централизованному электроснабжению нового тепличного комплекса в Южно-Сахалинске.

Реализация проекта по строительству теплиц осуществляется в рамках территории опережающего развития «Южная». Со строительством такого комплекса сельскохозяйственное предприятие планирует выйти на новый уровень - вся рассада будет выращиваться автоматизировано с минимальным использованием человеческого труда.

Для подключения к централизованному электроснабжению нового сельскохозяйственного объекта энергетики построили трансформаторную подстанцию и проложили две кабельные линии электропередачи.

Предусмотрено, что тепличный комплекс будет относиться ко второй категории надёжности электроснабжения, то есть получит питание от двух источников электроснабжения.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: ПАО "РусГидро"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
Сахаэнерго в 2021 году проведет ремонт 107 км линий электропередачи в северных и арктических районах... 17.05.2021
Сахаэнерго в 2021 году проведет ремонт 107 км линий электропередачи в северных и арктических районах...
14.05.2021
"Нижновэнерго" подключило к системе электроснабжения еще два многоквартирных дома ЖК "Новинки Smart ...
Первый заместитель генерального директора – главный инженер 14.05.2021
Первый заместитель генерального директора – главный инженер "Россетей" Андрей Майоров обсудил произв...
14.05.2021
"Россети Сибирь" провели свет в дома для детей-сирот в Забайкалье
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
RusCable Live - CHINT, Форум ЭТМ, ЭЛКАТ и EL-комитет
+