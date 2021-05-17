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17 мая 2021, 09:12
Рубрика: Модернизация
Метки: САХАЛИНЭНЕРГО, РУСГИДРО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика
Специалисты Распределительных сетей (филиал ПАО «Сахалинэнерго», входит в Группу РусГидро) завершают работы по технологическому присоединению к централизованному электроснабжению нового тепличного комплекса в Южно-Сахалинске.
Реализация проекта по строительству теплиц осуществляется в рамках территории опережающего развития «Южная». Со строительством такого комплекса сельскохозяйственное предприятие планирует выйти на новый уровень - вся рассада будет выращиваться автоматизировано с минимальным использованием человеческого труда.
Для подключения к централизованному электроснабжению нового сельскохозяйственного объекта энергетики построили трансформаторную подстанцию и проложили две кабельные линии электропередачи.
Предусмотрено, что тепличный комплекс будет относиться ко второй категории надёжности электроснабжения, то есть получит питание от двух источников электроснабжения.
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